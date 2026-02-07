تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
أردوغان وعبد الله الثاني يرسمان خارطة طريق لاستقرار المنطقة
Lebanon 24
07-02-2026
|
11:27
عقد الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاءً في إسطنبول، تناول العلاقات الثنائية وبحث الخطوات الكفيلة بضمان الاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان خلال المباحثات ضرورة الحفاظ على سيادة جميع الدول بما يحقق السلام والاستقرار الإقليمي، مشددين على أهمية استخدام الوسائل السلمية والحوار لحل الأزمات، وخفض التوترات المتعلقة بإيران.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد العاهل الأردني على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في
قطاع غزة
، والعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية عبر زيادة تدفق المساعدات الإغاثية والبدء الفوري بجهود إعادة الإعمار.
كما أعرب الرئيسان عن دعمهما لجهود
سوريا
في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدين على وحدة وسلامة الأراضي
السورية
.
