أردوغان وعبد الله الثاني يرسمان خارطة طريق لاستقرار المنطقة

عقد الرئيس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاءً في إسطنبول، تناول العلاقات الثنائية وبحث الخطوات الكفيلة بضمان الاستقرار في المنطقة.



وأكد الجانبان خلال المباحثات ضرورة الحفاظ على سيادة جميع الدول بما يحقق السلام والاستقرار الإقليمي، مشددين على أهمية استخدام الوسائل السلمية والحوار لحل الأزمات، وخفض التوترات المتعلقة بإيران.



وفي الشأن الفلسطيني، شدد العاهل الأردني على ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في ، والعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية عبر زيادة تدفق المساعدات الإغاثية والبدء الفوري بجهود إعادة الإعمار.



كما أعرب الرئيسان عن دعمهما لجهود في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدين على وحدة وسلامة الأراضي .

Advertisement