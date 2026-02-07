تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ضربة استباقية تسقط خلية إرهابية في مصر.. إليكم تفاصيل الأحكام الصادرة

07-02-2026 | 11:41
ضربة استباقية تسقط خلية إرهابية في مصر.. إليكم تفاصيل الأحكام الصادرة
ضربة استباقية تسقط خلية إرهابية في مصر.. إليكم تفاصيل الأحكام الصادرة photos 0
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب في مصر، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المؤبد وغرامة قدرها مليون جنيه بحق أفراد خلية إرهابية تلقوا تكليفات من قيادات هاربة بالخارج لإعادة إحياء الجناح المسلح للجماعة.

وكشفت التحقيقات وقرار الإحالة أن الخلية، التي يتزعمها "مؤمن السيد عبد الحليم" (هارب من أحكام ومنتحل صفة مدرس)، تخصصت في تصنيع المتفجرات وبث معلومات مغرضة لزعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى.
 
وعملت المجموعة على نشر مقاطع وصور قديمة والادعاء بأنها حديثة للتحريض ضد الجيش والشرطة والقضاء، فضلاً عن تداول منشورات تبيح تكفير الحاكم واستحلال دماء رجال الأمن والمسيحيين.

وأشارت التحريات إلى أن زعيم الخلية، الذي وصف بـ"الإخواني الداعشي"، نجح في استقطاب وتجنيد ثلاثة أشخاص عقب تلقيه تمويلات من الخارج تجاوزت مليوني جنيه بعملات مختلفة.
 
وفي ضربة أمنية استباقية، تم ضبط أفراد الخلية وبحوزتهم شرائح اتصالات دولية، ومخطوطات لتصنيع العبوات الناسفة، وبندقية آلية، وكميات من المواد المتفجرة.

