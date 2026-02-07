تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كوشنر وويتكوف في مهمة "بحرية".. ماذا يفعلان بالقرب من إيران؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 12:12
كشف موقع "أكسيوس" أن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، زارا يوم السبت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب بالقرب من إيران.

وأفاد التقرير بأن الزيارة جرت بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، على متن حاملة الطائرات التي تُعد "رأس الحربة" لأي ضربة أميركية محتملة ضد طهران.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في سلطنة عمان، وصفتها الإدارة الأميركية بـ"الجيدة جداً"، مما يعكس رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تمتلك خيارات عسكرية إذا فشلت المسارات التفاوضية.

وكان الرئيس ترامب قد أكد رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أنها "لن تمتلك سلاحاً نووياً"، محذراً من "عواقب وخيمة للغاية" في حال الفشل.
 
في المقابل، ردت طهران على لسان رئيس هيئة أركانها، اللواء عبد الرحيم موسوي، مؤكدة أن "أي مغامرة ضد إيران ستكون لها عواقب وخيمة"، فيما أعلن المستشار سردار حسين أشتري عن تجهيز القوات الإيرانية بمعدات جديدة لمواجهة أي هجوم محتمل.
 
(أكسيوس)

