كوشنر وويتكوف في مهمة "بحرية".. ماذا يفعلان بالقرب من إيران؟

كشف موقع "أكسيوس" أن مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر ، جاريد كوشنر، زارا يوم السبت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب بالقرب من .



وأفاد التقرير بأن الزيارة جرت بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، على متن حاملة الطائرات التي تُعد "رأس الحربة" لأي ضربة أميركية محتملة ضد .

وتأتي هذه الخطوة بعد فقط من محادثات غير مباشرة بين وطهران في ، وصفتها بـ"الجيدة جداً"، مما يعكس رسالة واضحة بأن تمتلك خيارات عسكرية إذا فشلت المسارات التفاوضية.



وكان الرئيس قد أكد رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد على أنها "لن تمتلك سلاحاً نووياً"، محذراً من "عواقب وخيمة للغاية" في حال الفشل.

في المقابل، ردت طهران على لسان رئيس هيئة أركانها، اللواء عبد الرحيم موسوي، مؤكدة أن "أي مغامرة ضد إيران ستكون لها عواقب وخيمة"، فيما أعلن المستشار سردار حسين أشتري عن تجهيز القوات بمعدات جديدة لمواجهة أي هجوم محتمل.

(أكسيوس)



