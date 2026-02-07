تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأربعاء المقبل في واشنطن.. لقاء يجمع نتنياهو وترامب

Lebanon 24
07-02-2026 | 13:00
A-
A+
الأربعاء المقبل في واشنطن.. لقاء يجمع نتنياهو وترامب
الأربعاء المقبل في واشنطن.. لقاء يجمع نتنياهو وترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، أن من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ملفات إقليمية تتصدرها مسارات التفاوض مع إيران.

وأوضح المكتب أن نتنياهو سيبحث مع ترامب ضرورة أن تتضمن أي مفاوضات مع طهران الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم لـ"المحور الإيراني".
 
وتأتي هذه القمة المرتقبة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية في سلطنة عُمان وصفت بالبداية "الجيدة" لإعادة فتح قنوات التفاوض النووي، وسط تباين في وجهات النظر؛ حيث تصر طهران على حصر التفاوض في الشق النووي، بينما تسعى واشنطن لإدراج ملف الصواريخ والفصائل المسلحة.

وفي سياق متصل، تتزامن زيارة نتنياهو مع ترتيبات أميركية لاجتماع حول ملف غزة ضمن مبادرة "مجلس السلام". وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، لا يزال التوتر الميداني سيد الموقف؛ إذ حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من استهداف القواعد الأميركية في حال تعرض بلاده لهجوم، فيما أكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن أي "مغامرة" ضد إيران ستواجه عواقب وخيمة.

وعلى صعيد التحركات الميدانية، كشف موقع "أكسيوس" عن زيارة قام بها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب، والتي تُعتبر "رأس الحربة" لأي ضربة أميركية محتملة ضد إيران.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني: التسلح الإيراني سيكون مركزيا بمحادثات نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يلتقي ترمب الأربعاء في واشنطن وسيناقش معه ملف إيران
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
‏لقاء يجمع بري وسلام في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء استثنائي يجمع أردوغان وشاكيل أونيل في إسطنبول
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24