الأربعاء المقبل في واشنطن.. لقاء يجمع نتنياهو وترامب

أعلن مكتب ، مساء السبت، أن من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي في يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ملفات إقليمية تتصدرها مسارات التفاوض مع .



وأوضح المكتب أن نتنياهو سيبحث مع ضرورة أن تتضمن أي مفاوضات مع الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم لـ"المحور ".

وتأتي هذه القمة المرتقبة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية في سلطنة عُمان وصفت بالبداية "الجيدة" لإعادة فتح قنوات التفاوض ، وسط تباين في وجهات النظر؛ حيث تصر طهران على حصر التفاوض في الشق النووي، بينما تسعى واشنطن لإدراج ملف الصواريخ والفصائل المسلحة.



وفي سياق متصل، تتزامن زيارة نتنياهو مع ترتيبات أميركية لاجتماع حول ملف غزة ضمن مبادرة "مجلس السلام". وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، لا يزال التوتر الميداني سيد الموقف؛ إذ حذر الإيراني عباس عراقجي من استهداف القواعد الأميركية في حال تعرض بلاده لهجوم، فيما أكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن أي "مغامرة" ضد إيران ستواجه عواقب وخيمة.



وعلى صعيد التحركات الميدانية، كشف موقع "أكسيوس" عن زيارة قام بها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب، والتي تُعتبر "رأس الحربة" لأي ضربة أميركية محتملة ضد إيران.



