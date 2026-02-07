تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الأربعاء المقبل في واشنطن.. لقاء يجمع نتنياهو وترامب
Lebanon 24
07-02-2026
|
13:00
أعلن مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
، مساء السبت، أن من المتوقع أن يلتقي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في
واشنطن
يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ملفات إقليمية تتصدرها مسارات التفاوض مع
إيران
.
وأوضح المكتب أن نتنياهو سيبحث مع
ترامب
ضرورة أن تتضمن أي مفاوضات مع
طهران
الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم المقدم لـ"المحور
الإيراني
".
وتأتي هذه القمة المرتقبة في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية في سلطنة عُمان وصفت بالبداية "الجيدة" لإعادة فتح قنوات التفاوض
النووي
، وسط تباين في وجهات النظر؛ حيث تصر طهران على حصر التفاوض في الشق النووي، بينما تسعى واشنطن لإدراج ملف الصواريخ والفصائل المسلحة.
وفي سياق متصل، تتزامن زيارة نتنياهو مع ترتيبات أميركية لاجتماع حول ملف غزة ضمن مبادرة "مجلس السلام". وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، لا يزال التوتر الميداني سيد الموقف؛ إذ حذر
وزير الخارجية
الإيراني عباس عراقجي من استهداف القواعد الأميركية في حال تعرض بلاده لهجوم، فيما أكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن أي "مغامرة" ضد إيران ستواجه عواقب وخيمة.
وعلى صعيد التحركات الميدانية، كشف موقع "أكسيوس" عن زيارة قام بها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب، والتي تُعتبر "رأس الحربة" لأي ضربة أميركية محتملة ضد إيران.
إسرائيل
دونالد
