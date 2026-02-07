اليكم ماذا كشف اللواء اشتري عن "التجهيزات" العسكرية الإيرانية الجديدة

أعلن اشتري، المستشار الأعلى لرئيس للقوات المسلحة ، أن بلاده حصلت على تجهيزات ومعدات عسكرية جديدة عززت من قدراتها الدفاعية ووصلت بها إلى "مستوى ردع فعّال".



وأكد اللواء اشتري، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية مساء السبت، أن لا تسعى للحرب ولا تعتدي على أحد، لكنها سترد بقوة وحسم على أي اعتداء يطال سيادتها، مشيراً إلى أن القدرات الحالية تفوق ما كانت عليه خلال "حرب الأيام الـ12".

وأوضح أن "العدو" يدرك امتلاك لتجهيزات نوعية إذا استُخدمت في المعركة فستجبر الخصوم على التراجع، مشدداً على أن أي تصعيد سيُقابل برد أقوى مما سبق.



وفي سياق متصل، حذر رئيس العامة، اللواء ، من أن أي "مغامرة عسكرية" ضد إيران ستترتب عليها تكاليف باهظة وتداعيات خطيرة غير قابلة للتعويض، مؤكداً أن فرض الحرب سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وتأتي هذه التحذيرات الإيرانية في ظل أجواء من التوتر أعقبت جولة مفاوضات غير مباشرة مع ، ووسط شكوك تحيط بمستقبل المسار الدبلوماسي بين الطرفين.



