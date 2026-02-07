تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
اليكم ماذا كشف اللواء اشتري عن "التجهيزات" العسكرية الإيرانية الجديدة
Lebanon 24
07-02-2026
|
13:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
اللواء حسين
اشتري، المستشار الأعلى لرئيس
هيئة الأركان العامة
للقوات المسلحة
الإيرانية
، أن بلاده حصلت على تجهيزات ومعدات عسكرية جديدة عززت من قدراتها الدفاعية ووصلت بها إلى "مستوى ردع فعّال".
وأكد اللواء اشتري، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية مساء السبت، أن
إيران
لا تسعى للحرب ولا تعتدي على أحد، لكنها سترد بقوة وحسم على أي اعتداء يطال سيادتها، مشيراً إلى أن القدرات الحالية تفوق ما كانت عليه خلال "حرب الأيام الـ12".
وأوضح أن "العدو" يدرك امتلاك
طهران
لتجهيزات نوعية إذا استُخدمت في المعركة فستجبر الخصوم على التراجع، مشدداً على أن أي تصعيد سيُقابل برد أقوى مما سبق.
وفي سياق متصل، حذر رئيس
هيئة الأركان
العامة، اللواء
عبد الرحيم
موسوي
، من أن أي "مغامرة عسكرية" ضد إيران ستترتب عليها تكاليف باهظة وتداعيات خطيرة غير قابلة للتعويض، مؤكداً أن فرض الحرب سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
وتأتي هذه التحذيرات الإيرانية في ظل أجواء من التوتر أعقبت جولة مفاوضات غير مباشرة مع
الولايات المتحدة
، ووسط شكوك تحيط بمستقبل المسار الدبلوماسي بين الطرفين.
هيئة الأركان العامة
الولايات المتحدة
هيئة الأركان
اللواء حسين
عبد الرحيم
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
