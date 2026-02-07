تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بولس: زخم دولي لهدنة إنسانية في السودان وتوافق مبدئي على آلية أممية

Lebanon 24
07-02-2026 | 14:34
A-
A+
بولس: زخم دولي لهدنة إنسانية في السودان وتوافق مبدئي على آلية أممية
بولس: زخم دولي لهدنة إنسانية في السودان وتوافق مبدئي على آلية أممية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، السبت، أن الجهود الدولية المشتركة تتركز حالياً على ضمان الانتقال نحو حكم مدني شامل في السودان، مؤكداً مواصلة البناء على نداء "صندوق السودان الإنساني" للتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.

وأوضح بولس، عقب لقائه وزير الدولة النرويجي أندرياس كرافيك يوم السبت، أن هناك قبولاً مبدئياً من طرفي النزاع للآلية الأممية، مشيراً إلى قرب إنجاز الصياغة النهائية لحل يتضمن انسحابات عسكرية من مدن محددة لتسهيل العمليات الإغاثية.
 
وتأتي هذه التحركات غداة تصريح الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأن نهاية الصراع الذي اندلع في نيسان 2023 باتت "وشيكة للغاية".

وفي وقت رحب فيه تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" بهذه التطورات، مشدداً في بيان أصدره يوم الجمعة على ضرورة ربط وقف النار بمسار سياسي ديمقراطي ومحاسبة المنتهكين، لا يزال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان متمسكاً بخيار الحسم العسكري.
 
وطالب التحالف المجتمع الدولي بتنسيق الجهود لإقرار هدنة وفق خارطة طريق "الرباعية" وتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بولس يتعهد بالضغط لتأمين هدنة إنسانية في السودان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزيرة دولة في الإمارات لانا نسيبة: ملتزمون بتنفيذ هدنة إنسانية في السودان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مستشاري ترمب للشؤون الإفريقية والعربية: نعمل على التمهيد للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية دولة الإمارات ومصر يشددان على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان وإنشاء ممرات إنسانية آمنة وصولًا لوقف شامل لإطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

المجتمع الدولي

دونالد ترامب

وزير الدولة

عبد الفتاح

قائد الجيش

الأفريقية

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24