بولس: زخم دولي لهدنة إنسانية في السودان وتوافق مبدئي على آلية أممية

أعلن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، السبت، أن الجهود الدولية المشتركة تتركز حالياً على ضمان الانتقال نحو حكم مدني شامل في ، مؤكداً مواصلة البناء على نداء "صندوق السودان الإنساني" للتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.



وأوضح بولس، عقب لقائه النرويجي أندرياس كرافيك يوم السبت، أن هناك قبولاً مبدئياً من طرفي النزاع للآلية الأممية، مشيراً إلى قرب إنجاز الصياغة النهائية لحل يتضمن انسحابات عسكرية من مدن محددة لتسهيل العمليات الإغاثية.

وتأتي هذه التحركات غداة تصريح ، يوم الجمعة، بأن نهاية الصراع الذي اندلع في نيسان 2023 باتت "وشيكة للغاية".



وفي وقت رحب فيه تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" بهذه التطورات، مشدداً في بيان أصدره يوم الجمعة على ضرورة ربط وقف النار بمسار سياسي ومحاسبة المنتهكين، لا يزال البرهان متمسكاً بخيار الحسم العسكري.

وطالب التحالف بتنسيق الجهود لإقرار هدنة وفق خارطة طريق "الرباعية" وتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين.



