تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يكشف موعداً أميركياً حاسماً لإنهاء الحرب!
Lebanon 24
07-02-2026
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير
زيلينسكي
أن
الولايات المتحدة
تسعى لوقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول شهر حزيران المقبل، مشيراً إلى دعوة
واشنطن
للطرفين لإجراء جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل على الأراضي الأميركية، من المرجح أن تُعقد في مدينة ميامي.
وكشف زيلينسكي، في تصريحات نُشرت السبت، عن نتائج المحادثات التي استضافتها أبوظبي خلال الأسبوع المنصرم برعاية أميركية، مؤكداً موافقة
كييف
على لقاء ميامي المرتقب.
وأوضح أن
الإدارة الأميركية
أبدت رغبة حثيثة في إنهاء الملف قبل حلول الصيف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن
أوكرانيا
لن تقبل بأي اتفاقات ثنائية بين واشنطن وموسكو تمس بسيادتها أو أراضيها، خاصة في ظل مطالبة
روسيا
بالسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك الشرقية.
وتطرق الرئيس الأوكراني إلى مقترح أميركي يقضي بإقامة "منطقة اقتصادية حرة" في الأراضي المتنازع عليها شرق البلاد، تكون خالية من الوجود العسكري للطرفين. وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول إن أي موافقة مشروطة بوجود "قواعد عادلة وموثوقة"، في وقت لا يزال فيه الغموض يلف مصير محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية.
ميدانياً، وإمعاناً في الضغط على المسار التفاوضي، شنت روسيا "الهجوم الكبير العاشر" منذ تشرين الأول 2025 على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
وأفادت
القوات الجوية
الأوكرانية
بأن الهجوم شمل 408 طائرات مسيّرة و39 صاروخاً، مما أدى إلى "أضرار جسيمة" في محطات التحويل وتوقف أحد مفاعلات الطاقة النووية تلقائياً. وحذر زيلينسكي من تداعيات هذه الهجمات "الإرهابية" التي تسببت في تقنين حاد للكهرباء والتدفئة، تزامناً مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 20 تحت الصفر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: لم أحدد موعدًا للقاء نتنياهو وأمل في تحرك أوكرانيا لإنهاء الحرب
Lebanon 24
ترامب: لم أحدد موعدًا للقاء نتنياهو وأمل في تحرك أوكرانيا لإنهاء الحرب
08/02/2026 12:36:38
08/02/2026 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: أميركا تريد من موسكو وكييف إنهاء الحرب قبل الصيف
Lebanon 24
زيلينسكي: أميركا تريد من موسكو وكييف إنهاء الحرب قبل الصيف
08/02/2026 12:36:38
08/02/2026 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: واشنطن تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول شهر حزيران المقبل
Lebanon 24
زيلينسكي: واشنطن تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول شهر حزيران المقبل
08/02/2026 12:36:38
08/02/2026 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: نريد إنهاء الحرب لكن ليس بأي ثمن وليس على حساب أوكرانيا
Lebanon 24
زيلينسكي: نريد إنهاء الحرب لكن ليس بأي ثمن وليس على حساب أوكرانيا
08/02/2026 12:36:38
08/02/2026 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الإدارة الأميركية
الولايات المتحدة
القوات الجوية
الأوكرانية
زيلينسكي
واشنطن
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية
Lebanon 24
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية
05:14 | 2026-02-08
08/02/2026 05:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
Lebanon 24
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
04:53 | 2026-02-08
08/02/2026 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية "السجين آكس"
Lebanon 24
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية "السجين آكس"
04:31 | 2026-02-08
08/02/2026 04:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران
04:30 | 2026-02-08
08/02/2026 04:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:21 | 2026-02-08
08/02/2026 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:14 | 2026-02-08
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية
04:53 | 2026-02-08
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
04:31 | 2026-02-08
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية "السجين آكس"
04:30 | 2026-02-08
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران
04:21 | 2026-02-08
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:17 | 2026-02-08
نتنياهو يقدّم زيارته.. لقاء مع ترامب الأربعاء لبحث مفاوضات إيران
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24