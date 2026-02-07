تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

زيلينسكي يكشف موعداً أميركياً حاسماً لإنهاء الحرب!

Lebanon 24
07-02-2026 | 14:42
زيلينسكي يكشف موعداً أميركياً حاسماً لإنهاء الحرب!
زيلينسكي يكشف موعداً أميركياً حاسماً لإنهاء الحرب! photos 0
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تسعى لوقف الحرب بين بلاده وروسيا بحلول شهر حزيران المقبل، مشيراً إلى دعوة واشنطن للطرفين لإجراء جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل على الأراضي الأميركية، من المرجح أن تُعقد في مدينة ميامي.

وكشف زيلينسكي، في تصريحات نُشرت السبت، عن نتائج المحادثات التي استضافتها أبوظبي خلال الأسبوع المنصرم برعاية أميركية، مؤكداً موافقة كييف على لقاء ميامي المرتقب.
 
وأوضح أن الإدارة الأميركية أبدت رغبة حثيثة في إنهاء الملف قبل حلول الصيف، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أوكرانيا لن تقبل بأي اتفاقات ثنائية بين واشنطن وموسكو تمس بسيادتها أو أراضيها، خاصة في ظل مطالبة روسيا بالسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك الشرقية.

وتطرق الرئيس الأوكراني إلى مقترح أميركي يقضي بإقامة "منطقة اقتصادية حرة" في الأراضي المتنازع عليها شرق البلاد، تكون خالية من الوجود العسكري للطرفين. وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول إن أي موافقة مشروطة بوجود "قواعد عادلة وموثوقة"، في وقت لا يزال فيه الغموض يلف مصير محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية.

ميدانياً، وإمعاناً في الضغط على المسار التفاوضي، شنت روسيا "الهجوم الكبير العاشر" منذ تشرين الأول 2025 على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
 
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الهجوم شمل 408 طائرات مسيّرة و39 صاروخاً، مما أدى إلى "أضرار جسيمة" في محطات التحويل وتوقف أحد مفاعلات الطاقة النووية تلقائياً. وحذر زيلينسكي من تداعيات هذه الهجمات "الإرهابية" التي تسببت في تقنين حاد للكهرباء والتدفئة، تزامناً مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 20 تحت الصفر.

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

القوات الجوية

الأوكرانية

زيلينسكي

واشنطن

النووي

