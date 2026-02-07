تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بمهمة عاجلة.. لماذا غابت "إف-22 رابتور" عن سماء "السوبر بول"؟
Lebanon 24
07-02-2026
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القوات الجوية الأميركية سحب مقاتلات "إف-22 رابتور" من
العرض
الجوي المقرر
يوم الأحد
ضمن احتفالات المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية "السوبر بول الستين"، المقامة بملعب "ليفي" في ولاية كاليفورنيا، وذلك وفقاً لما نقله موقع "ميليتاري تايمز".
وعزت كاتي سبنسر، مديرة برنامج التوعية الرياضية في القوات الجوية، هذا القرار إلى "مهام عملياتية عاجلة" تطلبت إعادة تخصيص الطائرات، مؤكدة أن الانسحاب لا يعود لأي خلل تقني أو أمني، بل يندرج ضمن أولويات التشغيل العادية.
وذكّرت سبنسر بالدور المحوري الذي لعبته هذه المقاتلات في مهام سابقة، مثل عملية "ميدنايت هامر" في حزيران، والغارات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في
سوريا
خلال شهري كانون الثاني وشباط.
ورغم غياب "الرابتور"، أوضح المنظمون أن الاستعراض سيستمر بمشاركة نحو 8 طائرات، تضم مقاتلات "إف-15 سي" المستدعاة من قاعدة الحرس الوطني في "فريسنو"، ومقاتلات "إف-35 سي"، إضافة إلى قاذفات "بي-1".
ويأتي هذا العرض تزامناً مع الاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس
الولايات المتحدة
، ليكون رمزاً للقوة الجوية وقدرتها على الأداء في أعلى المستويات، مع التأكيد على أن هذه التحليقات تعمل كتدريب عملي للأطقم دون تحميل دافعي الضرائب تكاليف إضافية.
(الصحافة الأميركية)
