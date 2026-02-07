تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

قلق كبير في إسرائيل.. هذه قصة زيارة نتنياهو إلى أميركا

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-02-2026 | 15:07
A-
A+
قلق كبير في إسرائيل.. هذه قصة زيارة نتنياهو إلى أميركا
قلق كبير في إسرائيل.. هذه قصة زيارة نتنياهو إلى أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن "الاستعدادات الإسرائيلية للمفاوضات بين أميركا وإيران تتزايد، وذلك بعد أن أعلنَ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، توجهه على نحو السرعة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أقرب وقتٍ مُمكن يوم الأربعاء".
 
 
ووفقاً للصحيفة، فإنه كان مُقرراً عقدُ هذا اللقاء بعد أسبوعين تقريباً، وهو ما يُظهر مدى الاستعجال والقلق في القدس بشأن مسار المفاوضات مع طهران.


وبحسب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، لا تُخفي إسرائيل أن الاجتماع المبكر ليس من قبيل الصدفة. ففي مناقشات مغلقة، وصفت مصادر سياسية إسرائيلية شعوراً متزايداً بالقلق إزاء الإشارات الواردة من واشنطن، والتي تُشير إلى أن ترامب قد يكون مستعداً لاتفاق مُحدد مع إيران، يقتصر على البرنامج النووي. ومن وجهة نظر إسرائيل، يُعد هذا سيناريو إشكالياً، بل وخطيراً، إذا لم يتضمن بنوداً إضافية تُعتبر حيوية لأمنها.


وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة من المناقشات المكثفة على المستويين السياسي والأمني، بما في ذلك اجتماع لمجلس الوزراء تم تقديمه في ضوء التطورات على الساحة الأميركية - الإيرانية.


وأشارت التقييمات المقدمة للوزراء إلى وجود فجوات كبيرة بين مواقف الطرفين في المفاوضات، ولا سيما رفض إيران التخلي عن مبدأ تخصيب اليورانيوم. وفي الوقت نفسه، تُقرّ القدس باستعداد الولايات المتحدة لدراسة التقدم المحرز حتى لو كان ذلك على حساب تأجيل قضايا أخرى.
 

وهنا، تبرز نقطة الخلاف الرئيسية بشكل أكثر حدة، فقد أكد مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو يعتقد أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ الباليستية وإنهاء الدعم للمحور الإيراني - حزب الله وحماس وغيرها من المنظمات العاملة تحت رعاية طهران. ويشير البيان الرسمي والتوقيت غير المعتاد للزيارة إلى أن إسرائيل غير مقتنعة بأن ترامب يتبنى هذا الموقف بشكل كامل.
 

وعرّف مصدر سياسي الأمر على النحو التالي: "يكمن الخوف في التوصل إلى اتفاق يُناسب الأميركيين على المدى القصير، ولكنه يُبقي التهديدات المباشرة لإسرائيل دون ردّ يُذكر". ووفقاً لمصادر أخرى، كان الهدف من عقد الاجتماع هو "توضيح الموقف" ومنع حدوث وضع تكتشف فيه إسرائيل لاحقاً التفاهمات التي سبق التوصل إليها بين واشنطن وطهران، وفق ما قالت "معاريف".


بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، تواصل المؤسسة الدفاعية استعداداتها لأي سيناريو محتمل، وينطلق الافتراض السائد من أن أي نتيجة للمحادثات - سواء أكانت اتفاقاً جزئياً، أو فشلاً، أو مماطلة - قد تُشعل فتيل التوترات الإقليمية.


كذلك، تستعد إسرائيل، وفق "معاريف"، لاحتمال أن تلجأ إيران إلى الرد عبر وكلائها في المنطقة، أو أن تحاول خلق معادلة ردع جديدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.


وفي هذه المرحلة، لم يطرأ أي تغيير علني على التعليمات الموجهة للجبهة الداخلية، لكن مصادر أمنية تُقرّ بزيادة مستوى اليقظة والمراقبة الاستخباراتية.
 

كذلك، يستمر التنسيق مع الولايات المتحدة، لكن القدس تُدرك أن التنسيق وحده لا يكفي، وأن الأمر يتطلب تحركاً دبلوماسياً مباشراً مع الرئيس نفسه.


وينظر إلى الاجتماع المرتقب في واشنطن في إسرائيل على أنه نقطة اختبار، ليس فقط في ما يتعلق بمسألة شكل الاتفاق مع إيران، ولكن أيضاً فيما يتعلق بالسؤال الأعمق: إلى أي مدى تتفق إسرائيل والولايات المتحدة بالفعل على قضية تعتبر التهديد الاستراتيجي الرئيسي لأمن إسرائيل؟
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل "فشلت" زيارة قائد الجيش إلى أميركا بسبب هذه الشخصية؟
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسرائيل: "رئيس إقليم أرض الصومال" قبل دعوة نتنياهو لزيارة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس البوليفي ودعاه إلى زيارة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مبعوث أميركا براك سيصوغ مع نتنياهو خطوطا حمراء بشأن نشاط إسرائيل بسوريا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

وزراء إلى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24