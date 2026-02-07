رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ

ثمنت حركة الإسلامية (حماس) قرار اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على تعليق العمل ليوم كامل، رفضاً لشحن الأسلحة إلى وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.



وأشادت الحركة، في بيان أصدرته اليوم السبت، بهذه الخطوة التي نُفذت في موانئ عدة، لا سيما في اليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمغرب، تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب".

وأوضحت أن هذا التحرك يأتي رفضاً لإمداد "كيان الفاشي" بالسلاح، وتعبيرًا عن التضامن مع في وجه "العدوان الصهيوني المتواصل".



ودعت الحركة الاتحادات العمالية والنقابات حول العالم إلى توسيع حملات التضامن والامتناع عن المشاركة في نقل السلاح، مطالبةً بتشكيل "جبهة مقاطعة فاعلة" تضغط لوقف "حرب الإبادة" وإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار.

وشهدت الموانئ المعنية وقفات واعتصامات لأنصار النقابات، رُفعت خلالها الأعلام ، مع مطالبات للدول الأوروبية بوقف تسهيل الدعم العسكري للاحتلال.