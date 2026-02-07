تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ

Lebanon 24
07-02-2026 | 15:52
A-
A+
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على البحر المتوسط تعليق العمل ليوم كامل، رفضاً لشحن الأسلحة إلى إسرائيل وتضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وأشادت الحركة، في بيان أصدرته اليوم السبت، بهذه الخطوة التي نُفذت في موانئ عدة، لا سيما في اليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمغرب، تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب".
 
وأوضحت حماس أن هذا التحرك يأتي رفضاً لإمداد "كيان الاحتلال الفاشي" بالسلاح، وتعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين في وجه "العدوان الصهيوني المتواصل".

ودعت الحركة الاتحادات العمالية والنقابات حول العالم إلى توسيع حملات التضامن والامتناع عن المشاركة في نقل السلاح، مطالبةً بتشكيل "جبهة مقاطعة فاعلة" تضغط لوقف "حرب الإبادة" وإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار.
 
وشهدت الموانئ المعنية وقفات واعتصامات لأنصار النقابات، رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، مع مطالبات للدول الأوروبية بوقف تسهيل الدعم العسكري للاحتلال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12: إسرائيل ترفض إعادة إعمار غزة دون نزع سلاح حماس
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تضبط شحنة كبيرة من الأسلحة في شاحنة ترانزيت وتعتقل 3 مشتبه بهم
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13: وثيقة أميركا ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للعمل ضد حماس إذا لم تسلم السلاح
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:07 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر المتوسط

الفلسطينيين

الفلسطينية

المقاومة

الأوروبي

الاحتلال

إسرائيل

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24