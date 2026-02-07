تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟

Lebanon 24
07-02-2026 | 16:08
A-
A+
اختبار الذعر في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
اختبار الذعر في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الحياة والتدريبات القاسية داخل معسكر "فايكنغ" التابع لمشاة البحرية الملكية البريطانية، حيث يُستخدم البرد والذعر المتعمد كأدوات أساسية لاختبار أعصاب الجنود وتدريبهم على حرب قطبية محتملة لمواجهة التحركات الروسية المتصاعدة في أقصى الشمال.

ترويض الخوف في المياه المتجمدة
تعتمد عقيدة التدريب في المعسكر على وضع الجنود في مواقف تفرض سيطرة غريزة "القتال أو الهروب"، حيث يتم إلقاء المقاتلين بكامل عتادهم في بحيرات متجمدة عبر فتحات جليدية.
 
ويُشترط على الجندي عدم المغادرة قبل ترديد اسمه ورقمه العسكري وطلب الإذن بانتظام، في اختبار يهدف لفرض الانضباط وسط الفوضى والانهيار البدني. ويمثل هذا التدريب جزءاً من دورة بقاء إلزامية لنحو 1500 جندي، في أكبر انتشار بريطاني بالمنطقة منذ عقدين، لمراقبة الأسطول الروسي الشمالي وحماية كابلات الملاحة والطاقة الحيوية.

وحدة "30 كوماندو" وتحويل البرد إلى سلاح
تقود وحدة "30 كوماندو" المتخصصة الاستعدادات الجارية، حيث يتدرب عناصرها على التسلل خلف خطوط الخصم وتنفيذ تفجيرات تُحدث انهيارات ثلجية لقطع طرق الإمداد.
 
ويعتمد الجنود أساليب غير تقليدية تشمل التسلق الليلي دون إضاءة، والتنقل عبر زلاجات لمسافات تصل إلى 200 ميل، مع التركيز على التحمل والصبر أكثر من القوة المجردة.

إعادة هيكلة القوات بعد حرب أوكرانيا
أجبرت الدروس المستقاة من حرب أوكرانيا القيادة البريطانية على تغيير شكل قواتها؛ فبدلاً من القوافل الضخمة التي تسهل استهدافها بالمسيرات، انتقلت الوحدات للعمل ضمن فرق صغيرة مبعثرة لتقليل البصمة الإلكترونية والبصرية.
 
وأكد وزير القوات المسلحة البريطاني، آل كارنس، خلال مشاركته في المناورات، أن ما يجري ليس مجرد تدريبات روتينية، بل هي "بروفات لحرب حقيقية" واستعداد لرد فعل فوري تجاه أي تحرك روسي غير متوقع.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو بحث وأمين عام الناتو أمن القطب الشمالي وحرب أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: أمن القطب الشمالي بالغ الأهمية في الشراكة عبر الأطلسي لبريطانيا والنيتو
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: جهود الناتو في القطب الشمالي قد تحوله إلى منطقة صراع
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: هناك أنشطة متزايدة تقوم بها خصوم مثل روسيا وغيرها في القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:14 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

أوكرانيا

عسكر على

الشمالي

التركي

مسيرات

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24