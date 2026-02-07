تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مع عصفورة.. اجتماع مهم لترامب

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:20
A-
A+
مع عصفورة.. اجتماع مهم لترامب
مع عصفورة.. اجتماع مهم لترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن لقاء جمعه مع رئيس هندوراس، نصري عصفورة، في مقر إقامته مارالاغو في بالم بيتش، متحدثا عن شراكة أمنية وثيقة بين البلدين.

وقال ترامب إن البلدين تربطهما شراكة وثيقة في مجال الأمن، ويعملان معا على "مكافحة عصابات المخدرات الخطيرة، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأفراد العصابات من الولايات المتحدة".

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيل"، قال ترامب إنه بمجرد أن منحت نصري عصفورة تأييدي فاز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس.

وقد أدى السياسي ورجل الأعمال المحافظ اليمين الدستورية رئيسا لهندوراس الشهر الماضي، بعد انتخابات حامية شابتها اتهامات بالتزوير وتوترات سياسية غذاها التدخل الأمريكي، وفق ما ذكرت "رويترز".

وكان ترامب أعلن دعمه الصريح للمرشح اليميني نصري عصفورة خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس عام 2025، واصفا إياه بـ"الحليف القوي" لمواجهة "تجار المخدرات الشيوعيين" في المنطقة.

وفاز عصفورة بالانتخابات الرئاسية بعد منافسة شديدة، وتعهد بقطع العلاقات مع فنزويلا، مما عزز التحالف مع إدارة ترامب.

ويعد هذا التحالف جزءا من استراتيجية أوسع لترامب لتعزيز نفوذه في أمريكا الوسطى عبر حلفاء يمينيين. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوج الهندسة في الجيش سيقوم بعد قليل بعملية تفجير في وادي العصافير في بلدة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الاجتماع مع القادة الأوروبيين سيعقب اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوكرانيا وأميركا وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: وافقت على مقترح إدارة ترامب بعقد اجتماع مع الجانب الروسي في ميامي الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء اجتماع ويتكوف مع نتنياهو وقادة أجهزة الأمن الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:37:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الدستور

دونالد

رويترز

أمريكي

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-02-08
Lebanon24
04:53 | 2026-02-08
Lebanon24
04:31 | 2026-02-08
Lebanon24
04:30 | 2026-02-08
Lebanon24
04:21 | 2026-02-08
Lebanon24
04:17 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24