جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الصين.. 8 قتلى بانفجار مصنع تكنولوجيا حيوية

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:28
الصين.. 8 قتلى بانفجار مصنع تكنولوجيا حيوية
الصين.. 8 قتلى بانفجار مصنع تكنولوجيا حيوية photos 0
أكدت السلطات المحلية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، صباح اليوم الأحد، مصرع 8 أشخاص جراء انفجار وقع السبت داخل مصنع للتكنولوجيا الحيوية، بحسب وكالة "شينخوا".

وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في ورشة تابعة لشركة "جيابنغ" للتكنولوجيا الحيوية في محافظة شانيين بمدينة شوهتشو.

وأشارت "شينخوا" إلى احتجاز الممثل القانوني للشركة وتشكيل فريق للتحقيق في ملابسات الحادث.
