الصين.. 8 قتلى بانفجار مصنع تكنولوجيا حيوية

أكدت السلطات المحلية في مقاطعة بشمالي ، الأحد، مصرع 8 أشخاص جراء انفجار وقع السبت داخل مصنع للتكنولوجيا الحيوية، بحسب وكالة "شينخوا".



وذكرت الوكالة أن الانفجار وقع في ورشة تابعة لشركة "جيابنغ" للتكنولوجيا الحيوية في محافظة شانيين بمدينة شوهتشو.



وأشارت "شينخوا" إلى احتجاز الممثل القانوني للشركة وتشكيل فريق للتحقيق في ملابسات الحادث.

Advertisement