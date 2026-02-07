خلال دقيقة واحدة.. 3 هزات أرضية ضربت تركيا

ضربت ثلاث هزات أرضية متتالية ولاية بالكسير ، السبت، في منطقة "صينديرغي" المعروفة بنشاطها الزلزالي.

وبلغت قوة الهزة الأولى عند الساعة 09:41 صباحا 3.5 درجات على مقياس ريختر، بعمق 8.13 كلم. وبعد 10 ، سُجلت هزة ثانية بقوة 4.1 درجات وبعمق 6.84 كلم، تلتها بعد 10 ثوان أخرى هزة ثالثة بلغت 4 درجات بعمق 7.87 كلم.

وبحسب وسائل إعلام تركية، لم تُسجّل خسائر بشرية أو أضرار حتى الآن، رغم حالة ذعر مؤقتة بين السكان، فيما تواصل والطوارئ "آفاد" المراقبة الميدانية.

وكانت المنطقة قد شهدت سابقا هزات أقوى وصلت إلى 6.1 درجات في آب وتشرين الأول 2025، ما يبقيها تحت ترقّب مستمر. (روسيا اليوم)