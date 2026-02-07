تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مؤتمر بيونغ يانغ أواخر شباط.. حزب العمال يعود للاجتماع بعد 5 سنوات

Lebanon 24
07-02-2026 | 23:53
مؤتمر بيونغ يانغ أواخر شباط.. حزب العمال يعود للاجتماع بعد 5 سنوات
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن مؤتمر حزب العمال الكوري التاسع سيُعقد في بيونغ يانغ أواخر شباط، لبحث سياسات الدولة في الاقتصاد والدبلوماسية والدفاع.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن قرار الدعوة للمؤتمر اتُّخذ خلال اجتماع للمكتب السياسي عُقد السبت برئاسة سكرتير الحزب جو يونغ-وون، وبناء على توجيهات الزعيم كيم جونغ-أون.

وأوضحت الوكالة أن المؤتمر ينعقد "لعرض توجهات العمل المستقبلية للحزب والدولة"، مشيرة إلى أن كيم قدّم "القضايا المبدئية والمهام التفصيلية لإنجاح المؤتمر".

ويُعد هذا المؤتمر الأول منذ 2021 والثالث في عهد كيم جونغ-أون، مع توقعات بأن يتناول تقييم السياسات السابقة ووضع الخطط الاستراتيجية المقبلة، وسط ترقّب لإعلانات تخص السياسة الخارجية وبرامج التسليح.

ووفق تقارير إعلامية، تستعد بيونغ يانغ لتنظيم عرض عسكري بالتزامن مع المؤتمر، في وقت تتواصل فيه التوترات مع واشنطن وسيئول حول الملف النووي. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24