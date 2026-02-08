بالفيديو.. تظاهرات ضدّ نتنياهو

במהלך ההפגנה בבאר שבע הגיע רכב עליו הכיתוב ״שמאלנים בוגדים״ עם שלושה אנשים. אחד מהם, הנהג, מוכר למפגינים במקום ומשיחות איתם עולה שהם מבקשים שוב ושוב מהמשטרה להרחיק אותו - דבר שלא קורה. היום, כך לפי עדים, היתה גם אלימות ובמהלכה הותז מהרכב חומר שומני כלשהו לעבר קבוצת מפגינים… pic.twitter.com/jiTxugCLim — Bar Peleg (@bar_peleg) February 7, 2026

وبحسب صحيفة "هآرتس"، أقدم رجل في على رش سائل حارق على متظاهرين مناهضين للحكومة، ما أدى إلى نقل أحد المشاركين إلى المستشفى، فيما أعلنت الشرطة أنها احتجزت مشتبهًا به على خلفية الاعتداء.وأفاد شهود بأن الرجل ناشط مؤيد لرئيس الوزراء ، واعتاد الحضور إلى احتجاجات مماثلة رافعًا لافتة كُتب عليها "اليساريون خونة". وأضاف منظمو التظاهرة أن الشرطة كانت قد تجاهلت سابقًا مطالب بإبعاده، وأنه حضر هذه المرة برفقة شخصين آخرين.وأُدخل مارانتس (85 عامًا) إلى المستشفى بعد إصابته في عينه جراء السائل. وقال أحد الناشطين إن المادة "كانت لزجة ورائحتها تشبه البنزين"، مشيرًا إلى أن الشرطة وصلت لاحقًا لكنها قالت إنها لا تستطيع الجزم بطبيعة المادة، وتم إبعاد المعتدي من دون توقيفه.وخلال التظاهرات، ركزت الكلمات على انتقاد محاولة تحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الإخفاقات في السابع من تشرين الأول، عبر نشر محاضر منقحة لاجتماعات . وشهدت ساحة هبيما في التظاهرة المركزية بمشاركة آلاف الأشخاص.وتعكس هذه التحركات، بحسب مراقبين، اتساع الغضب الشعبي داخل إسرائيل وتصاعد المطالب بمساءلة سياسية وأمنية على خلفية أحداث السابع من تشرين الأول وتداعياتها المستمرة. (سكاي نيوز)