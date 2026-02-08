تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

صدمة في "واشنطن بوست".. استقالة الناشر بعد موجة تسريح واسعة

Lebanon 24
08-02-2026 | 00:59
صدمة في واشنطن بوست.. استقالة الناشر بعد موجة تسريح واسعة
أعلن ناشر ورئيس مجلس إدارة صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ويل لويس، استقالته بشكل مفاجئ، بعد أيام من تسريح الصحيفة لثلث موظفيها، بينهم أكثر من 300 صحفي في غرفة الأخبار.

وكتب لويس في رسالة مقتضبة للعاملين: "بعد عامين من التحول في الصحيفة، حان الوقت لأتنحى جانبًا"، موجها الشكر لمالك الصحيفة جيف بيزوس على دعمه خلال فترة توليه المنصب.

وأفادت الصحيفة بأن المدير المالي جيف دونوفريو سيتولى مهام الناشر والرئيس التنفيذي بالوكالة فورًا، بعدما انضم إلى "واشنطن بوست" في حزيران الماضي قادمًا من "تمبلر".

وفي مذكرة داخلية، قال دونوفريو إنه "يشعر بالتشرف لتولي القيادة"، معتبرًا أن الصحيفة أمام "فرصة استثنائية"، وأن التركيز سيكون على قوة صحافتها في المرحلة المقبلة.

وأثارت استقالة لويس جدلًا داخل الصحيفة، خصوصًا بعد انتقادات طالت تعاطيه مع أزمة التسريح، إذ اتهمه بعض العاملين بالغياب وعدم التواصل معهم.

وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة مالية دفعت الصحيفة إلى تقليص كوادرها بهدف خفض التكاليف وضمان استمرارية العمل. (سكاي نيوز)
جيف دونوفريو

واشنطن بوست

جيف بيزوس

سكاي نيوز

سكاي نيو

دونوفريو

واشنطن

التركي

