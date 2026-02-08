تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إثيوبيا تدعو إريتريا لسحب قواتها فورًا وسط تصاعد التوترات

08-02-2026 | 07:22
إثيوبيا تدعو إريتريا لسحب قواتها فورًا وسط تصاعد التوترات
إثيوبيا تدعو إريتريا لسحب قواتها فورًا وسط تصاعد التوترات photos 0
حضت إثيوبيا،اليوم الأحد، جارتها إريتريا على "سحب قواتها فورا" من أراضيها.

ونددت بـ"عمليات توغل" لقوات أسمرة وقيامها ب"مناورات عسكرية مشتركة" مع متمردين يقاتلون الحكومة الفدرالية، وسط مناخ يزداد توترا بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس في رسالة مؤرخة السبت إلى نظيره الإريتري إن "أحداث الأيام الاخيرة تعني أن حكومة إريتريا اختارت طريق التصعيد".

وطالب "حكومة إريتريا بشكل رسمي بأن تسحب فورا قواتها من الأراضي الإثيوبية، وتوقف كل أشكال التعاون مع المجموعات المتمردة".
