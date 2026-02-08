زلزال يهز كوبا.. كم بلغت قوته؟

أعلن أن زلزالا بقوة 5.5 درجات هز كوبا.



وذكر المركز في البداية أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجات قبل أن يخفضها إلى 5.5 درجات.



وأفاد بأن الزلزال كان على عمق 15 كيلومترا.

