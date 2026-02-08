تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني غدا لبحث المفاوضات النووية

Lebanon 24
08-02-2026 | 07:45
جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني غدا لبحث المفاوضات النووية
جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني غدا لبحث المفاوضات النووية photos 0
 أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي عقد جلسة غير علنية للنواب يوم غد الإثنين، مع احتمال حضور وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

وقال في تصريح لمراسل وكالة" تسنيم" الدولية للأنباء :" إن البرلمان سيعقد غداً جلسة غير علنية لمناقشة ملف المفاوضات النووية".

وأضاف: أن" النواب سيعقدون هذه الجلسة قبل انطلاق الجلسة العلنية، لبحث مستجدات المفاوضات".

وأشار سليمي إلى أن" من المرجح أن يشارك سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، في هذه الجلسة".

وأوضح أن النواب "سيطرحون آراءهم بشأن المفاوضات، على أن يقدم وزير الخارجية تقريراً إلى البرلمان".

وعقدت جولتان من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران وأميركا يوم الجمعة في مسقط بوساطة سلطنة عمان، حيث مثّل عراقجي وويتكوف طرفي طهران وواشنطن في هذه المحادثات.

