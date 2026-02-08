جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني غدا لبحث المفاوضات النووية

أعلن عضو هيئة رئاسة سليمي عقد جلسة غير علنية للنواب يوم غد الإثنين، مع احتمال حضور الايراني .

وقال في تصريح لمراسل وكالة" تسنيم" الدولية للأنباء :" إن البرلمان سيعقد غداً جلسة غير علنية لمناقشة ملف المفاوضات النووية".

وأضاف: أن" النواب سيعقدون هذه الجلسة قبل انطلاق الجلسة العلنية، لبحث مستجدات المفاوضات".

وأشار سليمي إلى أن" من المرجح أن يشارك سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، في هذه الجلسة".

وأوضح أن النواب "سيطرحون آراءهم بشأن المفاوضات، على أن يقدم وزير الخارجية تقريراً إلى البرلمان".

وعقدت جولتان من المفاوضات النووية غير المباشرة بين وأميركا يوم الجمعة في مسقط بوساطة ، حيث مثّل عراقجي وويتكوف طرفي وواشنطن في هذه المحادثات.