الإمارات ترحب بخطة السلام السودانية وتعلن التزامًا إنسانيًا بـ500 مليون دولار

رحبت ، اليوم الأحد، بخطة السلام الشاملة للسودان التي أعلن عنها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".



وأكد الشيخ شخبوط بن آل نهيان، وزير دولة، دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإرساء هدنة إنسانية غير مشروطة، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.



كما شدد على أن هذه الخطوات أساسية لتمهيد الطريق أمام عملية انتقالية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعة "الإخوان "، وبما يلبي تطلعات الشعب السوداني إلى قيام حكومة مدنية مستقلة.



وجدد الوزير الإماراتي التزام بلاده الراسخ بالعمل مع المجموعة الرباعية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار الفوري من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى دعم حل سياسي مدني مستدام يضع مصالح الشعب السوداني فوق كل اعتبار.



وأشاد بالدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس الأمريكي ، رئيس ، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتعميق الكارثة الإنسانية.



وأعرب عن تقديره للولايات المتحدة على عقدها المؤتمر الإنساني واجتماع الرباعية في الثالث من فبراير في العاصمة ، باعتبارهما خطوتين مهمتين للحفاظ على الزخم الدولي في ظل استمرار أمد الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية المدمرة.



وتقوم خطة السلام الشاملة للسودان على خمسة محاور رئيسية تشمل: هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول إنساني مستدام وحماية المدنيين، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانتقالًا سياسيًا إلى حكومة مدنية، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.



وخلال المؤتمر، أعلنت دولة الإمارات تقديم التزام إنساني إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة في السودان، وضمان إيصال المساعدات المُنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب.

