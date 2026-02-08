تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الإمارات ترحب بخطة السلام السودانية وتعلن التزامًا إنسانيًا بـ500 مليون دولار

Lebanon 24
08-02-2026 | 08:32
A-
A+
الإمارات ترحب بخطة السلام السودانية وتعلن التزامًا إنسانيًا بـ500 مليون دولار
الإمارات ترحب بخطة السلام السودانية وتعلن التزامًا إنسانيًا بـ500 مليون دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحبت الإمارات، اليوم الأحد، بخطة السلام الشاملة للسودان التي أعلن عنها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وإرساء هدنة إنسانية غير مشروطة، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.

 كما شدد على أن هذه الخطوات أساسية لتمهيد الطريق أمام عملية انتقالية مستقلة عن أطراف النزاع والجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وبما يلبي تطلعات الشعب السوداني إلى قيام حكومة مدنية مستقلة.

وجدد الوزير الإماراتي التزام بلاده الراسخ بالعمل مع المجموعة الرباعية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار الفوري من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى دعم حل سياسي مدني مستدام يضع مصالح الشعب السوداني فوق كل اعتبار.

وأشاد بالدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتعميق الكارثة الإنسانية.

وأعرب عن تقديره للولايات المتحدة على عقدها المؤتمر الإنساني واجتماع الرباعية في الثالث من فبراير في العاصمة واشنطن، باعتبارهما خطوتين مهمتين للحفاظ على الزخم الدولي في ظل استمرار أمد الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية المدمرة.

وتقوم خطة السلام الشاملة للسودان على خمسة محاور رئيسية تشمل: هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول إنساني مستدام وحماية المدنيين، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانتقالًا سياسيًا إلى حكومة مدنية، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.

وخلال المؤتمر، أعلنت دولة الإمارات تقديم التزام إنساني إضافي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة في السودان، وضمان إيصال المساعدات المُنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإمارات تقدم 1.5 مليون دولار لدعم برامج المفوضية العليا لحقوق الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وام: الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن باليمن وتؤكد التزامها بكل ما يسهم بتعزيز الاستقرار هناك
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات ترحّب بالمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نرحب بدعم الرئاسة الفلسطينية لخطة ترامب للسلام في غزة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

إعادة الإعمار

دونالد ترامب

يوم الأحد

المسلمين

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-02-08
Lebanon24
15:50 | 2026-02-08
Lebanon24
15:30 | 2026-02-08
Lebanon24
15:20 | 2026-02-08
Lebanon24
15:00 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24