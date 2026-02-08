تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الانتخابات التايلاندية.. حزب رئيس الوزراء يتصدر النتائج الأولية

Lebanon 24
08-02-2026 | 11:14
A-
A+

الانتخابات التايلاندية.. حزب رئيس الوزراء يتصدر النتائج الأولية
الانتخابات التايلاندية.. حزب رئيس الوزراء يتصدر النتائج الأولية photos 0
أظهرت نتائج الفرز الأولي في الانتخابات العامة في تايلاند، تقدم حزب "بومجايتاي" المنتمي إليه رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول، بعد فرز 15.15% من الأصوات.

ويشير الفرز الأولي، الذي تجريه لجنة الانتخابات ويُعرض في بث مباشر، إلى تفوق حزب بومجايتاي على حزب الشعب وحزب بويا تاي "من أجل التايلانديين"، الحزب الحاكم سابقاً.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، فتحت مراكز الاقتراع في تايلاند أبوابها لاستقبال ملايين الناخبين في انتخابات عامة مفصلية تهيمن عليها مخاوف جدية من اندلاع موجة اضطرابات جديدة. 

وتشهد البلاد تنافسًا محمومًا بين المعسكرات المحافظة والتقدمية والشعبوية، في ظل توقعات تشير إلى انسداد سياسي قد يمنع أي حزب من تحقيق أغلبية مريحة؛ ما يفتح الباب أمام مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف هشة قد تطيل أمد عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

ومهد تشارنفيراكول الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في منتصف د كانون الأول، رغم احتدام نزاع حدودي وقتها بين تايلاند وكمبوديا، في خطوة وصفها محللون بأنها محاولة مدروسة من الزعيم المحافظ لاستغلال تصاعد النزعة القومية.

ومر وقتها على تولّي تشارنفيراكول منصبه فترة لا تتجاوز 100يوم عقب الإطاحة برئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا من حزب بويا تاي "من أجل التايلانديين" بسبب الأزمة مع كمبوديا. (ارم نيوز)
