عربي-دولي

وزير أوكراني: القضايا الحساسة تتطلب لقاء مباشر بين زعيمي أوكرانيا وروسيا

Lebanon 24
08-02-2026 | 10:17
وزير أوكراني: القضايا الحساسة تتطلب لقاء مباشر بين زعيمي أوكرانيا وروسيا
وزير أوكراني: القضايا الحساسة تتطلب لقاء مباشر بين زعيمي أوكرانيا وروسيا photos 0
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الزعيمين الأوكراني والروسي بحاجة إلى الاجتماع معا لمناقشة أصعب القضايا المتبقية في محادثات السلام، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يملك القدرة على التوصل إلى اتفاق.

وأوضح سيبيها، في مقابلة، أن أوكرانيا تريد تسريع الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات والاستفادة من الزخم في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، قبل أن تدخل عوامل أخرى على الخط وتؤثر في المساعي، مثل حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني.

قال سيبيها، لرويترز في مكتبه في كييف قرب نهر دنيبرو: "ترامب هو الوحيد القادر على وقف الحرب".

وأضاف أنه لم يتبق سوى "بضعة" بنود لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في خطة السلام المكونة من 20 بندا شكلت أساس أحدث جولة من المفاوضات الثلاثية. وأوضح أن النقاط العالقة هي "الأكثر حساسية وصعوبة، والتي يجب التعامل معها على مستوى القادة".
