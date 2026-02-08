وزير أوكراني: القضايا الحساسة تتطلب لقاء مباشر بين زعيمي أوكرانيا وروسيا

قال الأوكراني أندريه سيبيها إن الزعيمين الأوكراني والروسي بحاجة إلى الاجتماع معا لمناقشة أصعب المتبقية في محادثات السلام، مضيفا أن الرئيس الأمريكي هو الوحيد الذي يملك القدرة على التوصل إلى اتفاق.



وأوضح سيبيها، في مقابلة، أن تريد تسريع الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات والاستفادة من الزخم في المحادثات التي تتوسط فيها ، قبل أن تدخل عوامل أخرى على الخط وتؤثر في المساعي، مثل حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في تشرين الثاني.



قال سيبيها، لرويترز في مكتبه في قرب نهر دنيبرو: " هو الوحيد على وقف الحرب".



وأضاف أنه لم يتبق سوى "بضعة" بنود لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها في خطة السلام المكونة من 20 بندا شكلت أساس أحدث جولة من المفاوضات الثلاثية. وأوضح أن النقاط العالقة هي "الأكثر حساسية وصعوبة، والتي يجب التعامل معها على مستوى ".

