تنفيذاً للاتفاق مع الحكومة السورية.. قسد تسلم مطار القامشلي رسمياً

استلمت الحكومة اليوم الأحد، مطار القامشلي الدولي من قوات الديمقراطية رسمياً.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن وفداً من الحكومة دخل مطار القامشلي لاستلامه من القوات الكردية.



كما أظهرت لقطات مصورة قبيل استلامه من قسد بموجب الاتفاق الذي تم مع دمشق قبل أيام.



جاء هذا بعدما دخلت العام التابعة لوزارة الداخلية السورية مدينة القامشلي، بريف محافظة الحسكة الشرقي، استمراراً لتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد.

وقال مصدر في محافظة الحسكة، إن رتلاً من قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية دخل مدينة القامشلي، وهي ثاني أكبر مدن محافظة الحسكة، وسط فرض قسد حظراً للتجوال، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن قسد كانت فرضت حظر تجوال في مدينة الحسكة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأفاد سكان من القامشلي بأن قوات الأمن العام توقفت عند مدخل مطار القامشلي تمهيداً لدخول المطار، إضافة إلى المراكز الحكومية في المدينة.



وبحسب مصادر رسمية سورية، فإن قوات الأمن العام انتشرت في مناطق محافظة الحسكة كافة، لتسليم حقول النفط، ومعبر القامشلي مع ، ومعبر سيمالكا مع العراق، إضافة إلى السجون، وذلك تنفيذاً لاتفاق الثامن عشر من الشهر الماضي.



إلى ذلك، التقى الرئيس السوري أحمد في قصر الشعب بدمشق وفداً من المجلس الوطني الكردي، حيث أكد خلال اللقاء الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور.



وذكر بيان رئاسي سوري أن الوفد رحّب بالمرسوم الرئاسي رقم (13)، واعتبره خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.