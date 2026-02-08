تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

جدل سياسي في لندن.. تساؤلات عن حكم ستارمر ومستقبله

Lebanon 24
08-02-2026 | 11:27
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة سياسية بسبب قراره تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة عام 2024، وسط تساؤلات حول صلته برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية. 

وأقر وزير العمل ومعاشات التقاعد البريطاني، بات مكفادن، اليوم الأحد، باحتمال عدم استمرار ستارمر في منصبه، موضحا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا بقي رئيس الوزراء في منصبه، أعتقد أن ذلك لن يحدث فرقا نهائيا".

وبدا أيضا أن ديفيد لامي، نائب رئيس الحكومة، كان على خلاف مع ستارمر بشأن قراره تعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

ونقلت صحيفة "التليغراف" عن مقربين للامي، اليوم الأحد، أنه حذر ستارمر من ترشيح ماندلسون. وكان لامي وزيرا للخارجية وقت تعيين السفير.

ويواجه ستارمر ما يراه كثيرون أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا؛ بسبب قراره تعيين ماندلسون سفيرا لبريطانيا في واشنطن عام 2024، وسط تساؤلات أثارها علنا عدد من نواب حزبه حول حكمه على الأمور ومستقبله السياسي.

وظهرت أدلة جديدة الأسبوع الماضي حول علاقة ماندلسون بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، مما نكأ جرحا قديما عانى منه ستارمر وحزب العمال.

وكشفت الأدلة عن مدى علاقة ماندلسون بإبستين، إضافة إلى شبهة استعداده لتسريب معلومات حكومية.

ولدى سؤاله عما إذا كانت قيادة ستارمر تعاني مأزقا كبيرا، أجاب مكفادن قائلا إنه يتعين على حزب العمال دعم ستارمر؛ لأن تغيير رئيس الوزراء كل 18 شهرا أو عامين لن يعود بالنفع على البلاد، مضيفًا: "أدرك أن هذا الأسبوع كان مليئا بالأخبار السيئة".

ووفقا لصحيفة "تايمز"، أخبرت النائبة السابقة لرئيس الوزراء، أنجيلا رينر، مقربين لها أنها حذرت ستارمر من تعيين ماندلسون في هذا المنصب. (ارم نيوز)
