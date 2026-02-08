وزير إسرائيلي: أي اتفاق بين واشنطن وطهران "لا قيمة له"

اعتبر كوهين، الأحد، أن أي اتفاق محتمل بين وإيران سيكون "بلا قيمة"، مشيرا إلى أن خيار المواجهة العسكرية مع يبقى مطروحا.





ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي، التابع لصحيفة " "، عن كوهين قوله الأحد إن "أي اتفاق مع النظام الحالي لا قيمة له"، مضيفا أن "تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع الدول المسلمة المحيطة بإيران".

وجاءت تصريحات كوهين في أعقاب بدء مباحثات بين ممثلين عن الحكومتين الأميركية والإيرانية في العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة الماضية، من دون الإعلان حتى الآن عن موعد لاستكمال هذه المحادثات.



وأكد كوهين أن ستتصرف إذا رأت تهديدا مباشرا، قائلا: "حتى في حال التوصل إلى اتفاق، وإذا ظهر تهديد ضد إسرائيل واضطررنا للتعامل، فسنتعامل".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي، الذي يُعد كوهين عضوا فيه، اجتماعا مساء الأحد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية.