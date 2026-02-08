تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية
Lebanon 24
08-02-2026
|
12:08
الشيخ محمد
بن زايد آل
نهيان
رئيس
دولة الإمارات
، مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزهما في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من
القضايا
الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاه خفض التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال دعم الحوار والحلول السلمية.
