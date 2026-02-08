محمد بن زايد وبوتين يبحثان العلاقات الثنائية

بحث بن زايد آل رئيس ، مع ، خلال اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزهما في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاه خفض التصعيد للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال دعم الحوار والحلول السلمية.