Najib Mikati
عربي-دولي

جلسة لنواب مصر من أجل بحث أمر هام.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-02-2026 | 12:10
جلسة لنواب مصر من أجل بحث أمر هام.. اليكم التفاصيل
يعقد مجلس النواب المصري جلسة الثلاثاء المقبل لبحث أمر هام، وسط ترجيحات بإعلان التشكيل الحكومي الجديد.

فقد أفادت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت/الحدث.نت" بإرسال رسالة إلى جميع النواب تفيد بعقد جلسة عامة للنظر في أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء.
كما أشارت المصادر إلى إجراء مقابلات للمرشحين للمناصب الوزارية المختلفة خلال الأيام الماضية، مع تكتم شديد على الأسماء وعدد الوزراء الراحلين.

ورغم عدم صدور قرار رئاسي رسمي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الترجيحات تشير إلى استمراره في منصبه.

تأتي هذه التوقعات حول التشكيل الحكومي الجديد بهدف ضخ دماء جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
مواضيع ذات صلة
تفاصيل جلسة الموازنة المسائية.. هذه أبرز مواقف النواب
النائب أسامة سعد من مجلس النواب: حصر السلاح قضية مهمة للدولة والشعب إنما حصر كل قضايا لبنان بالسلاح وإهمال القضايا الأخرى أمر فيه افتئات على الحقائق وما تحمله من تحديات ومخاطر
مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
تواصل توافد النواب الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع الموازنة
