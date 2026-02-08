جلسة لنواب مصر من أجل بحث أمر هام.. اليكم التفاصيل

يعقد جلسة الثلاثاء المقبل لبحث أمر هام، وسط ترجيحات بإعلان التشكيل الحكومي الجديد.



فقد أفادت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت/الحدث.نت" بإرسال رسالة إلى جميع النواب تفيد بعقد جلسة عامة للنظر في أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء.

كما أشارت المصادر إلى إجراء مقابلات للمرشحين للمناصب الوزارية المختلفة خلال الأيام الماضية، مع تكتم شديد على الأسماء وعدد الوزراء الراحلين.



ورغم عدم صدور قرار رئاسي رسمي بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الترجيحات تشير إلى استمراره في منصبه.



تأتي هذه التوقعات حول التشكيل الحكومي الجديد بهدف ضخ دماء جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.