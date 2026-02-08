تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في خطاب أثناء حملته الانتخابية.. أوربان يصف أوكرانيا بـ"العدو"

Lebanon 24
08-02-2026 | 12:11
في خطاب أثناء حملته الانتخابية.. أوربان يصف أوكرانيا بـالعدو
في خطاب أثناء حملته الانتخابية.. أوربان يصف أوكرانيا بـالعدو photos 0
وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوكرانيا بأنها "عدو" لبلاده.

وقال أوربان في خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في غرب البلاد الأحد إنه "يجب على الأوكرانيين التوقف عن المطالبة المستمرة في بروكسل بقطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن المجر".
كما أضاف أنه "طالما استمرت أوكرانيا بفعل ذلك، فهي عدونا"، وفق وكالة الأنباء المجرية الرسمية "إم تي أي".

يأتي ذلك فيما من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في المجر يوم 12 نيسان، حيث يواجه أوربان لأول مرة منذ 16 عاماً في منصبه منافساً قوياً.

الحليف الأقرب لبوتين
يشار إلى أن أوربان يعتبر الحليف الأقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتمد بلاده بشكل كبير على إمدادات الغاز والنفط الروسية.

وخلافاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم تبذل المجر تحت قيادة أوربان أي جهود جادة للتحرر من تبعيتها للطاقة الروسية، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولطالما رفضت المجر، التي ترأسها أكثر حكومة ودودة تجاه روسيا في الاتحاد الأوروبي، إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا جارتها الشرقية، مبررة ذلك بالقول إن تقديم المعونات لأوكرانيا سيجر بودابست نحو الحرب ومن ثم تعريض اقتصادها للضرر. كما تعارض المجر انضمام أوكرانيا للتكتل.

يذكر أن أوربان كان استخدم في كانون الأول الماضي خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حق النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.
