تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يحذر من خطر تزوير الانتخابات

Lebanon 24
08-02-2026 | 12:28
A-
A+
ترامب يحذر من خطر تزوير الانتخابات
ترامب يحذر من خطر تزوير الانتخابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيكه في نزاهة الانتخابات الأميركية، واصفا إياها بأنها "مزورة ومسروقة" و"محل سخرية في أنحاء العالم"، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد مستقبل البلاد.
وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، إن إصلاح النظام الانتخابي بات ضرورة، مضيفا: "إما أن نصلح الانتخابات، أو لن يبقى لنا بلد".

وأضاف: "أدعو جميع الجمهوريين إلى النضال من أجل ما يلي: قانون إنقاذ أميركا!".
وأوضح: "1- يجب على جميع الناخبين إبراز بطاقة هوية الناخب. 2- يجب على جميع الناخبين إبراز ما يثبت جنسيتهم الأميركية للتسجيل في الانتخابات. 3- لا يُقبل التصويت عبر البريد (إلا في حالات المرض، أو الإعاقة، أو الخدمة العسكرية، أو السفر)".

وتأتي تصريحات ترامب في سياق الجدل المستمر داخل الولايات المتحدة حول قوانين الانتخابات، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إجراءات التصويت وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حيدر يحذر من خطر المباني المهددة ويشدّد على حماية الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يحذّر من خطر انهيار كوبا إذا انقطعت إمدادات النفط
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي الفرنسي يُحذّر من خطر الاختناق المالي والاقتصادي في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني يُحذر من تخبط يهدد الانتخابات ويكشف عن ملامح "لائحة عكارية" جديدة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الخدمة العسكرية

دونالد ترامب

الديمقراطيين

الديمقراطي

الانتخابية

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-02-08
Lebanon24
15:50 | 2026-02-08
Lebanon24
15:30 | 2026-02-08
Lebanon24
15:20 | 2026-02-08
Lebanon24
15:00 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24