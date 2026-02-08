ترامب يحذر من خطر تزوير الانتخابات

جدد الرئيس الأميركي تشكيكه في نزاهة الانتخابات الأميركية، واصفا إياها بأنها "مزورة ومسروقة" و"محل سخرية في أنحاء العالم"، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد مستقبل البلاد.

وقال ، على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، إن إصلاح النظام الانتخابي بات ضرورة، مضيفا: "إما أن نصلح الانتخابات، أو لن يبقى لنا بلد".



وأضاف: "أدعو جميع الجمهوريين إلى النضال من أجل ما يلي: قانون إنقاذ أميركا!".

وأوضح: "1- يجب على جميع الناخبين إبراز بطاقة هوية الناخب. 2- يجب على جميع الناخبين إبراز ما يثبت جنسيتهم الأميركية للتسجيل في الانتخابات. 3- لا يُقبل التصويت عبر البريد (إلا في حالات المرض، أو الإعاقة، أو ، أو السفر)".



وتأتي تصريحات ترامب في سياق الجدل المستمر داخل حول قوانين الانتخابات، وسط انقسام سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إجراءات التصويت وضمان نزاهة العملية .