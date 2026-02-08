تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

السجن 6 أعوام للفائزة بجائزة نوبل للسلام

Lebanon 24
08-02-2026 | 12:29
السجن 6 أعوام للفائزة بجائزة نوبل للسلام
السجن 6 أعوام للفائزة بجائزة نوبل للسلام photos 0
أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لمدة ستة أعوام، وفق ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس، الأحد.
وقال المحامي مصطفى نيلي إن المحكمة أدانت محمدي بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جرائم"، وقررت سجنها ستة أعوام، إضافة إلى منعها من السفر لمدة عامين.

كما قضت بسجنها عاما ونصف عام بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية"، فضلا عن إلزامها بقضاء عامين في مدينة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي إيران.
وأوضح نيلي أن القضاء الإيراني يعتمد مبدأ إدماج العقوبات، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ليس نهائيا وقابل للاستئناف.

وأعرب المحامي عن أمله في الإفراج المؤقت عن موكلته بكفالة، لتمكينها من تلقي العلاج، نظرا إلى وضعها الصحي.

وتبلغ نرجس محمدي من العمر 53 عاما، ونالت جائزة نوبل للسلام عام 2023.
