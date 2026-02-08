السجن 6 أعوام للفائزة بجائزة نوبل للسلام

أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة على ، لمدة ستة أعوام، وفق ما أفاد محاميها ، الأحد.

وقال المحامي مصطفى نيلي إن المحكمة أدانت محمدي بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جرائم"، وقررت سجنها ستة أعوام، إضافة إلى منعها من السفر لمدة عامين.



كما قضت بسجنها عاما ونصف عام بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية"، فضلا عن إلزامها بقضاء عامين في مدينة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية شرقي .

وأوضح نيلي أن يعتمد مبدأ إدماج ، مشيرا إلى أن الحكم الصادر ليس نهائيا وقابل للاستئناف.



وأعرب المحامي عن أمله في الإفراج المؤقت عن موكلته بكفالة، لتمكينها من تلقي العلاج، نظرا إلى وضعها الصحي.



وتبلغ نرجس محمدي من العمر 53 عاما، ونالت للسلام عام 2023.