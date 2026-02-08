إيران تعتقل رئيسة جبهة الأحزاب الإصلاحية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، باعتقال آذر ، رئيسة جبهة الإصلاحات والأمينة العامة لحزب "اتحاد الأمة "، من منزلها في مدينة قرجك بمدينة ورامين جنوب .



وجرت عملية الاعتقال بعد حضور عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري إلى منزل منصوري، حيث تم اقتيادها للتحقيق دون تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إليها، بحسب ما ذكر موقع "امتداد" التابع للحزب.





وسبق أن اعتُقلت آذر منصوري عام 2009 على خلفية أحداث ما بعد الانتخابات الرئاسية، كما أعلنت في شهر آذار لعام 2023 توجيه اتهامات قضائية بحقها.



وكانت منصوري قد نشرت في وقت سابق بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"قتل المحتجين"، مؤكدة "اشمئزازها وغضبها من الذين سفكوا دماء شباب ".



وقالت إن "لا قوة ولا تبرير يمكن أن يطهر هذه المأساة"، مشددة على أن دماء الضحايا لن تُنسى وأن المطالبة بالحقيقة تمثل "واجباً إنسانياً وتاريخياً".





وجبهة الإصلاحات الإيرانية، واسمها الأول هيئة الإجماع لصنّاع القرار الإصلاحيين (ناسا)، هي المظلّة للتيار الإصلاحي في إيران، وقد تأسست 2020 بعد حلّ مجلس تنسيق جبهة الإصلاحات. (ارم نيوز)

