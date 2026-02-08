تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تعتقل رئيسة جبهة الأحزاب الإصلاحية

Lebanon 24
08-02-2026 | 14:18
A-
A+

إيران تعتقل رئيسة جبهة الأحزاب الإصلاحية
إيران تعتقل رئيسة جبهة الأحزاب الإصلاحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاحات والأمينة العامة لحزب "اتحاد الأمة الإيرانية"، من منزلها في مدينة قرجك بمدينة ورامين جنوب طهران.

وجرت عملية الاعتقال بعد حضور عناصر من جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني إلى منزل منصوري، حيث تم اقتيادها للتحقيق دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التهم الموجهة إليها، بحسب ما ذكر موقع "امتداد" التابع للحزب.


وسبق أن اعتُقلت آذر منصوري عام 2009 على خلفية أحداث ما بعد الانتخابات الرئاسية، كما أعلنت النيابة العامة في شهر آذار لعام 2023 توجيه اتهامات قضائية بحقها.

وكانت منصوري قد نشرت في وقت سابق بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"قتل المحتجين"، مؤكدة "اشمئزازها وغضبها من الذين سفكوا دماء شباب إيران".

وقالت إن "لا قوة ولا تبرير يمكن أن يطهر هذه المأساة"، مشددة على أن دماء الضحايا لن تُنسى وأن المطالبة بالحقيقة تمثل "واجباً إنسانياً وتاريخياً".


وجبهة الإصلاحات الإيرانية، واسمها الأول هيئة الإجماع لصنّاع القرار الإصلاحيين (ناسا)، هي المظلّة العليا للتيار الإصلاحي في إيران، وقد تأسست 2020 بعد حلّ مجلس تنسيق جبهة الإصلاحات. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": السلطات الإيرانية تعتقل ثلاث شخصيات من الإصلاحيين
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": السعودية تقود جبهة خليجية لإقناع واشنطن بعدم ضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يبحث الرؤية الإصلاحية للقطاع الجمركي وتسهيل الإجراءات لتطوير الأداء
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب في سنة: القوانين الإصلاحية اولا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

الكشف عن

النيابة

منصوري

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:53 | 2026-02-09
Lebanon24
00:40 | 2026-02-09
Lebanon24
00:19 | 2026-02-09
Lebanon24
00:10 | 2026-02-09
Lebanon24
00:08 | 2026-02-09
Lebanon24
00:05 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24