الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي "تصعيد خطير"

أدانت الرئاسة ، الأحد، القرارات التي أقرها الكابينت ، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، لا سيما في المحتلة.





وقالت الرئاسة إن هذه القرارات تشكل استمرارا لما وصفته بـ"الحرب الشاملة التي تشنها حكومة على الشعب الفلسطيني، وتندرج في إطار تنفيذ عملي لمخططات الضم والتهجير، محذرة من تداعياتها على مستقبل الأرض الفلسطينية".



وأكدت الرئاسة أن القرارات تمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الموقعة بين وإسرائيل، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات ، إضافة إلى مخالفتها لاتفاقية أوسلو واتفاق ، معتبرة أنها "محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين ، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية".

