Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

العراق: المنطقة تمر بمرحلة حساسة

Lebanon 24
08-02-2026 | 14:27
العراق: المنطقة تمر بمرحلة حساسة
شدد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، على أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتطلب التهدئة وتعزيز الاستقرار، مؤكداً أن "الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتحقيق ذلك".

جاء ذلك خلال استقباله نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق فكتوريا تايلور، حيث بحثا التحديات التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع في العراق، وفق المكتب الإعلامي للأعرجي.
كما أشار الأعرجي إلى أن "العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع الأطراف، ويسعى من خلالها إلى الإسهام في استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التوتر".

فيما شدد على "ضرورة حث الدول على استعادة رعاياها الدواعش الذين تم تسلمهم مؤخراً من السجون السورية"، مضيفاً أن "عصابات داعش لا تزال تشكل خطراً حقيقياً على الإنسانية والأمن الإقليمي والدولي".

من جانبها، أكدت تايلور على "أهمية دور العراق المحوري في المنطقة، لافتة إلى أنه يعد طرفاً فاعلاً في جهود إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي".
