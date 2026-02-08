إسرائيل تنتظر رد واشنطن بشأن ترتيبات الضيافة للقاء نتنياهو

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تفصيل غير معتاد يرافق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين إلى ، يتعلق بترتيبات الإقامة والضيافة الرسمية خلال اللقاء المنتظر مع الرئيس الأمريكي .وبحسب الصحيفة، فإنه خلافًا لما جرت عليه العادة في زيارات نتنياهو السابقة، وكذلك في زيارات قادة أجانب يلتقون الرئيس الأمريكي، لم تُوجَّه حتى الآن دعوة رسمية لنتنياهو للإقامة في بيت بلير، دار الضيافة الرسمية للرئيس الأمريكي، بالقرب من .وأشارت "معاريف" إلى أنه في الموعد الأصلي للزيارة، قبل تقديمها وتقليص مدتها، كانت الرحلة تهدف إلى إلقاء كلمة في مؤتمر لجنة الشؤون العامة (أيباك)، إلى جانب عقد لقاء مع .وحتى في تلك المرحلة، ووفق مصادر مطلعة، لم تُرسل دعوة رسمية للإقامة في بيت بلير، على خلاف زيارات سابقة دُعي فيها نتنياهو، ولو جزئيًا، للإقامة في دار الضيافة قبيل اللقاء مع الرئيس وأثناءه.ومع تقديم موعد الزيارة وتقليصها لتقتصر على اجتماع واحد مع ترامب، أوضحت الصحيفة أن مكتب لا يزال ينتظر ردًا من مكتب الرئيس الأمريكي بشأن توجيه دعوة للإقامة في بيت بلير، مؤكدة أنه لم تُسجَّل حتى الآن أي دعوة من هذا القبيل.وكان مكتب نتنياهو أعلن، أن رئيس الوزراء سيتوجه على وجه السرعة إلى واشنطن للقاء ترامب في أقرب وقت ممكن، الأربعاء المقبل، بعدما كان اللقاء مقررًا بعد نحو أسبوعين، فيما ترى الصحيفة أن تسريع الزيارة يعكس مستوى الاستعجال والقلق إزاء مسار المفاوضات الجارية مع .