تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تنتظر رد واشنطن بشأن ترتيبات الضيافة للقاء نتنياهو

Lebanon 24
08-02-2026 | 15:30
A-
A+
إسرائيل تنتظر رد واشنطن بشأن ترتيبات الضيافة للقاء نتنياهو
إسرائيل تنتظر رد واشنطن بشأن ترتيبات الضيافة للقاء نتنياهو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تفصيل غير معتاد يرافق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، يتعلق بترتيبات الإقامة والضيافة الرسمية خلال اللقاء المنتظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الصحيفة، فإنه خلافًا لما جرت عليه العادة في زيارات نتنياهو السابقة، وكذلك في زيارات قادة أجانب يلتقون الرئيس الأمريكي، لم تُوجَّه حتى الآن دعوة رسمية لنتنياهو للإقامة في بيت بلير، دار الضيافة الرسمية للرئيس الأمريكي، بالقرب من البيت الأبيض.


وأشارت "معاريف" إلى أنه في الموعد الأصلي للزيارة، قبل تقديمها وتقليص مدتها، كانت الرحلة تهدف إلى إلقاء كلمة في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، إلى جانب عقد لقاء مع ترامب.

وحتى في تلك المرحلة، ووفق مصادر مطلعة، لم تُرسل دعوة رسمية للإقامة في بيت بلير، على خلاف زيارات سابقة دُعي فيها نتنياهو، ولو جزئيًا، للإقامة في دار الضيافة قبيل اللقاء مع الرئيس وأثناءه. 

ومع تقديم موعد الزيارة وتقليصها لتقتصر على اجتماع واحد مع ترامب، أوضحت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يزال ينتظر ردًا من مكتب الرئيس الأمريكي بشأن توجيه دعوة للإقامة في بيت بلير، مؤكدة أنه لم تُسجَّل حتى الآن أي دعوة من هذا القبيل.

وكان مكتب نتنياهو أعلن، أن رئيس الوزراء سيتوجه على وجه السرعة إلى واشنطن للقاء ترامب في أقرب وقت ممكن، الأربعاء المقبل، بعدما كان اللقاء مقررًا بعد نحو أسبوعين، فيما ترى الصحيفة أن تسريع الزيارة يعكس مستوى الاستعجال والقلق في إسرائيل إزاء مسار المفاوضات الجارية مع طهران
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يناقش خيار نزع سلاح حماس وانتظار لقاء ترامب
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
i24 عن مصدرين: نتنياهو بات يفهم المطلوب منه بشأن سوريا بعد لقاء برّاك
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأربعاء المقبل في واشنطن.. لقاء يجمع نتنياهو وترامب
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:47 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الأمريكية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:53 | 2026-02-09
Lebanon24
00:40 | 2026-02-09
Lebanon24
00:19 | 2026-02-09
Lebanon24
00:10 | 2026-02-09
Lebanon24
00:08 | 2026-02-09
Lebanon24
00:05 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24