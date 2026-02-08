تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم

Lebanon 24
08-02-2026 | 15:50
رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم
رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم photos 0
تتجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصاعد الضغوط السياسية وتبادل الرسائل غير المباشرة، حيث تلوّح واشنطن بتوقعات أكثر صرامة من طهران، فيما تتحرك إسرائيل للدفع نحو توسيع أي اتفاق محتمل ليشمل قيودًا إضافية تتجاوز الملف النووي.
فقد أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إيران مفادها أنها تتوقع من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له الحضور إلى الاجتماع المقبل ب"مضمون جدي وذي معنى".

ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تنتظر من طهران تقديم تنازلات في قضايا مختلفة خلال الجولة القادمة من المحادثات.

"تقييد مدى الصواريخ"
في السياق نفسه، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمين بند يتعلق بـ"تقييد مدى الصواريخ" في أي اتفاق محتمل مع إيران، في إشارة إلى توسيع إطار التفاوض ليشمل البرنامج الصاروخي الإيراني إلى جانب الملف النووي.

تأتي هذه التطورات في ظل استئناف الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لبحث مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بعد سنوات من التوتر والتصعيد المتبادل.
مواضيع ذات صلة
القناة 15: أميركا تتوقع تنازلات إيرانية باللقاء القادم
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مسؤول: لا مؤشرات أن واشنطن قدمت أي تنازل لإيران أثناء المباحثات
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ليندسي غراهام يطلق أخطر رسالة لإيران: كابوسكم يقترب من نهايته
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: هناك إمكانية لعقد اجتماع بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع في تركيا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

القادمة

Lebanon24
00:53 | 2026-02-09
Lebanon24
00:40 | 2026-02-09
Lebanon24
00:19 | 2026-02-09
Lebanon24
00:10 | 2026-02-09
Lebanon24
00:08 | 2026-02-09
Lebanon24
00:05 | 2026-02-09
