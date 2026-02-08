رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم

تتجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من المحادثات بين وإيران في ظل تصاعد الضغوط السياسية وتبادل الرسائل غير المباشرة، حيث تلوّح بتوقعات أكثر صرامة من طهران، فيما تتحرك للدفع نحو توسيع أي اتفاق محتمل ليشمل قيودًا إضافية تتجاوز الملف .

فقد أفادت القناة 15 بأن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى مفادها أنها تتوقع من عباس عراقجي والوفد المرافق له الحضور إلى الاجتماع المقبل ب"مضمون جدي وذي معنى".



ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تنتظر من طهران تقديم تنازلات في قضايا مختلفة خلال الجولة من المحادثات.



"تقييد مدى الصواريخ"

في السياق نفسه، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الطلب من الرئيس الأميركي تضمين بند يتعلق بـ"تقييد مدى الصواريخ" في أي اتفاق محتمل مع إيران، في إشارة إلى توسيع إطار التفاوض ليشمل البرنامج الصاروخي الإيراني إلى جانب الملف النووي.



تأتي هذه التطورات في ظل استئناف الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لبحث مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بعد سنوات من التوتر والتصعيد المتبادل.