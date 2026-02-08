نتيجة حاسمة في البرتغال.. سيغورو يتقدم بفارق واسع في الجولة الثانية

فاز المرشّح المعتدل أنطونيو جوزيه سيغورو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ، الأحد، متقدمًا بفارق كبير على منافسه اليميني المتطرف ، وفقاً لتقديرين بثتهما قنوات محلية يستندان إلى استطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع.وبحسب هذين التوقّعين، سيحصل سيغورو (63 عامًا) على 67 إلى 73 % من الأصوات، مقابل 27 إلى 33 % من الأصوات لفينتورا (43 عامًا)، ما يؤهله بالتالي لأن يخلف في آذار/مارس، الرئيس المحافظ الذي شغل المنصب لعشر سنوات.