عربي-دولي
نتيجة حاسمة في البرتغال.. سيغورو يتقدم بفارق واسع في الجولة الثانية
08-02-2026
|
16:06
فاز المرشّح
الاشتراكي
المعتدل أنطونيو جوزيه سيغورو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في
البرتغال
، الأحد، متقدمًا بفارق كبير على منافسه اليميني المتطرف
أندريه فينتورا
، وفقاً لتقديرين بثتهما قنوات محلية يستندان إلى استطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع.
وبحسب هذين التوقّعين، سيحصل سيغورو (63 عامًا) على 67 إلى 73 % من الأصوات، مقابل 27 إلى 33 % من الأصوات لفينتورا (43 عامًا)، ما يؤهله بالتالي لأن يخلف في آذار/مارس، الرئيس المحافظ
مارسيلو ريبيلو دي سوزا
الذي شغل المنصب لعشر سنوات.
