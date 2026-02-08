تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لافروف: سنرد بكل الوسائل العسكرية على أي هجوم أوروبي

Lebanon 24
08-02-2026 | 16:22
لافروف: سنرد بكل الوسائل العسكرية على أي هجوم أوروبي
لافروف: سنرد بكل الوسائل العسكرية على أي هجوم أوروبي photos 0
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، إن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، لكن موسكو سترد بجميع الوسائل العسكرية المتاحة إذا تعرضت لهجوم أوروبي.


وأوضح لافروف في مقابلة عرضت قناة NTV مقتطفات منها: "ليست لدينا أي نية لمهاجمة أوروبا، لسنا بحاجة لذلك إطلاقا".

لكن الوزير الروسي لفت إلى أنه "إذا ما بدأت أوروبا فجأة بمهاجمة روسيا، فقد صرح الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بأن ذلك لن يكون عملية عسكرية خاصة من جانبنا، بل رد عسكري شامل باستخدام جميع الوسائل العسكرية المتاحة".
وكان لافروف قد قال قبل أيام إن موسكو ترفض أي تدخل من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أمن القارة الأوراسية بأكملها.
