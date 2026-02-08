لافروف: سنرد بكل الوسائل العسكرية على أي هجوم أوروبي

قال ، الأحد، إن لا تنوي مهاجمة ، لكن سترد بجميع الوسائل العسكرية المتاحة إذا تعرضت لهجوم .





وأوضح في مقابلة عرضت قناة NTV مقتطفات منها: "ليست لدينا أي نية لمهاجمة أوروبا، لسنا بحاجة لذلك إطلاقا".



لكن الوزير الروسي لفت إلى أنه "إذا ما بدأت أوروبا فجأة بمهاجمة روسيا، فقد صرح الرئيس (الروسي بوتين) بأن ذلك لن يكون عملية عسكرية خاصة من جانبنا، بل رد عسكري شامل باستخدام جميع الوسائل العسكرية المتاحة".

وكان لافروف قد قال قبل أيام إن موسكو ترفض أي تدخل من (ناتو) في أمن القارة الأوراسية بأكملها.