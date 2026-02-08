تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
نائب عباس: إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق الضم
Lebanon 24
08-02-2026
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد
نائب الرئيس
الفلسطيني حسين الشيخ اليوم الأحد، على أن ما يُتداول عن قرارات إسرائيلية مرتقبة لتعميق الضمّ وفرض وقائع جديدة في
الضفة الغربية
، في مناطق أ، تعد نسفاً لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف.
تصعيد خطير
وشدد على أن تلك الخطوات تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي.
كما رأى أن هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي، ونسف حل الدولتين، وجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
أيضا طالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف ما سمّاه "التغول الاحتلالي".
وكانت الحكومة
الإسرائيلية
اتخذت اليوم الأحد، سلسلة من القرارات التي تسهل على المستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".
كذلك منحت
إسرائيل
لنفسها صلاحية اتخاذ إجراءات في المنطقة (أ)، التي تخضع للإدارة المدنية والأمنية
الفلسطينية
.
لقاء مع
ترامب
أتت هذه القرارات الإسرائيلية قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقبة الأربعاء إلى
واشنطن
للقاء الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق الضم
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق الضم
09/02/2026 08:07:14
09/02/2026 08:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى السراي الحكومي للمشاركة في توقيع الاتفاقية اللبنانية - السورية
Lebanon 24
وصول نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى السراي الحكومي للمشاركة في توقيع الاتفاقية اللبنانية - السورية
09/02/2026 08:07:14
09/02/2026 08:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء طارق متري قُبيل توقيع الاتفاقية في السراي الحكومي: وقّعنا مع سوريا اتفاقية بشأن الموقوفين وهذا الاتفاق هو نتيجة عمل 4 أشهر
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء طارق متري قُبيل توقيع الاتفاقية في السراي الحكومي: وقّعنا مع سوريا اتفاقية بشأن الموقوفين وهذا الاتفاق هو نتيجة عمل 4 أشهر
09/02/2026 08:07:14
09/02/2026 08:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية اليمني: خطوة الإمارات بسحب كل قواتها متأخرة جدا
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية اليمني: خطوة الإمارات بسحب كل قواتها متأخرة جدا
09/02/2026 08:07:14
09/02/2026 08:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
الضفة الغربية
دونالد ترامب
نائب الرئيس
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
يوم الأحد
تابع
قد يعجبك أيضاً
جديد ملف إبستين.. شريكته ستُدلي بشهادتها أمام الكونغرس!
Lebanon 24
جديد ملف إبستين.. شريكته ستُدلي بشهادتها أمام الكونغرس!
00:53 | 2026-02-09
09/02/2026 12:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: سندفن فلسطين
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: سندفن فلسطين
00:40 | 2026-02-09
09/02/2026 12:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
معلمة إيرانية تواجه خطر الإعدام.. ما القصة؟
Lebanon 24
معلمة إيرانية تواجه خطر الإعدام.. ما القصة؟
00:19 | 2026-02-09
09/02/2026 12:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات وقصف مكثف شرق قطاع غزة
Lebanon 24
غارات وقصف مكثف شرق قطاع غزة
00:10 | 2026-02-09
09/02/2026 12:10:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سر زيارة نتنياهو المفاجئة لواشنطن
Lebanon 24
سر زيارة نتنياهو المفاجئة لواشنطن
00:08 | 2026-02-09
09/02/2026 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
Lebanon 24
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
03:15 | 2026-02-08
08/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:21 | 2026-02-08
08/02/2026 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
07:25 | 2026-02-08
08/02/2026 07:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:53 | 2026-02-09
جديد ملف إبستين.. شريكته ستُدلي بشهادتها أمام الكونغرس!
00:40 | 2026-02-09
مسؤول إسرائيلي: سندفن فلسطين
00:19 | 2026-02-09
معلمة إيرانية تواجه خطر الإعدام.. ما القصة؟
00:10 | 2026-02-09
غارات وقصف مكثف شرق قطاع غزة
00:08 | 2026-02-09
سر زيارة نتنياهو المفاجئة لواشنطن
00:05 | 2026-02-09
إطلاق سراح 30 سجيناً سياسياً في فنزويلا بينهم معارضان بارزان
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 08:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 08:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 08:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24