عربي-دولي

نائب عباس: إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق الضم

Lebanon 24
08-02-2026 | 16:40
نائب عباس: إسرائيل تنسف كل الاتفاقيات بتعميق الضم
شدد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ اليوم الأحد، على أن ما يُتداول عن قرارات إسرائيلية مرتقبة لتعميق الضمّ وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، في مناطق أ، تعد نسفاً لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف.
تصعيد خطير
وشدد على أن تلك الخطوات تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي.

كما رأى أن هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي، ونسف حل الدولتين، وجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

أيضا طالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف ما سمّاه "التغول الاحتلالي".
وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت اليوم الأحد، سلسلة من القرارات التي تسهل على المستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".

كذلك منحت إسرائيل لنفسها صلاحية اتخاذ إجراءات في المنطقة (أ)، التي تخضع للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية.

لقاء مع ترامب
أتت هذه القرارات الإسرائيلية قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرتقبة الأربعاء إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
