معلمة إيرانية تواجه خطر الإعدام.. ما القصة؟

تواجه المعلمة مستورة نريماني احتمال صدور حكم بالإعدام ضدها من قبل السلطات القضائية في ، بتهم تتعلق بالأمن، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.

وذكر موقع "إيران إنترناشونال" المعارض أن نريماني، التي تعمل في مدرسة ابتدائية، اعتُقلت في 11 كانون الثاني الماضي في مدينة الأهواز، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات.

وأشار الموقع إلى أن السلطات الإيرانية وجهت لها اتهامات أمنية تتعلق بـ"إرسال مقاطع فيديو ومواد مصورة إلى وسائل إعلام أجنبية"، وفق لائحة الاتهام الرسمية.

وتشهد إيران منذ أواخر كانون الأول احتجاجات واسعة خلفت، بحسب تقارير دولية، آلاف القتلى، مع خطط لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المئات من المعتقلين، وسط ضغوط وتهديدات دولية، من بينها تصريحات للرئيس الأمريكي السابق .