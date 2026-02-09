مسؤول إسرائيلي: سندفن فلسطين

وافق المجلس الوزاري الأمني ، أمس الأحد، على حزمة خطوات من شأنها تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في المحتلة، مع منح السلطات صلاحيات إنفاذ أوسع ضد .



وتشمل الإجراءات تمكين السلطات الإسرائيلية من إدارة بعض المواقع ، وتوسيع الإشراف والإنفاذ في مناطق خاضعة لإدارة السلطة بملفات مرتبطة بالمخاطر البيئية ومخالفات المياه والأضرار التي تطال مواقع أثرية.



كما تتضمن الخطوات رفع قواعد قديمة كانت تمنع اليهود من شراء أراضٍ في الضفة، إلى جانب نقل صلاحية إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من مدن فلسطينية بينها ، من هيئات بلدية تابعة للسلطة الفلسطينية إلى . وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن تغييرات سياسة الإنشاءات في الحي اليهودي بالخليل كانت تحتاج موافقة البلدية المحلية والسلطات الإسرائيلية، فيما ستقتصر وفق الإجراءات الجديدة على موافقة إسرائيلية فقط.



وفي موقف سياسي موازٍ، قال بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن المجلس وافق على قرارات "تغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني" في " والسامرة". واعتبر سموتريتش أن الهدف هو "تعميق جذورنا في جميع مناطق أرض إسرائيل ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية"، بينما رأى كاتس أن "تعزيز" الضفة "مصلحة أمنية ووطنية وصهيونية".



في المقابل، دانت الرئاسة الفلسطينية القرار، معتبرة أنه يهدف إلى "تعميق محاولات ضم الضفة الغربية"، واصفة الخطوات بأنها "محاولة إسرائيلية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي" و"هدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين". (العربية)



