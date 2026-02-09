"بيت بلير".. الدعوة التي لم تصل إلى نتنياهو قبل لقائه ترامب

كشفت تقارير صحفية أن ، بنيامين نتنياهو، لم يتلقَّ دعوة للإقامة في "بيت بلير"، المقر الرسمي لضيوف رئيس القريب من ، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس يوم الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "معاريف" أن هذا الإجراء يخالف التقاليد المتبعة في الزيارات السابقة، حيث كان الزعماء الأجانب عادةً يتلقون دعوات رسمية للإقامة في دار الضيافة لفترة محدودة تحضيرًا للاجتماع مع الرئيس الأميركي.

يُذكر أن نتنياهو أعلن يوم السبت أنه سيلتقي في لمناقشة المفاوضات مع ، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لطهران.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه "يقدّر أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ البالستية وتجميد الدعم للمحور "، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة من المباحثات في سلطنة عمان، الجمعة، أعلن ترامب على إثرها أن جولة جديدة ستعقد "مطلع الأسبوع المقبل".وسيكون هذا الاجتماع السادس بين ترامب ونتنياهو، منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025. (سكاي نيوز)