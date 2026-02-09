تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

"بيت بلير".. الدعوة التي لم تصل إلى نتنياهو قبل لقائه ترامب

Lebanon 24
09-02-2026 | 01:32
A-
A+
بيت بلير.. الدعوة التي لم تصل إلى نتنياهو قبل لقائه ترامب
بيت بلير.. الدعوة التي لم تصل إلى نتنياهو قبل لقائه ترامب photos 0
كشفت تقارير صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يتلقَّ دعوة للإقامة في "بيت بلير"، المقر الرسمي لضيوف رئيس الولايات المتحدة القريب من البيت الأبيض، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن هذا الإجراء يخالف التقاليد المتبعة في الزيارات السابقة، حيث كان الزعماء الأجانب عادةً يتلقون دعوات رسمية للإقامة في دار الضيافة لفترة محدودة تحضيرًا للاجتماع مع الرئيس الأميركي.

يُذكر أن نتنياهو أعلن يوم السبت أنه سيلتقي ترامب في واشنطن لمناقشة المفاوضات مع إيران، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لطهران.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه "يقدّر أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ البالستية وتجميد الدعم للمحور الإيراني"، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في المنطقة.


وأجرت إيران والولايات المتحدة جولة من المباحثات في سلطنة عمان، الجمعة، أعلن ترامب على إثرها أن جولة جديدة ستعقد "مطلع الأسبوع المقبل".


وسيكون هذا الاجتماع السادس بين ترامب ونتنياهو، منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025. (سكاي نيوز) 

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيراني

