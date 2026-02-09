"بيت بلير".. الدعوة التي لم تصل إلى نتنياهو قبل لقائه ترامب

كشفت تقارير صحفية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يتلقَّ دعوة للإقامة في "بيت بلير"، المقر الرسمي لضيوف رئيس الولايات المتحدة القريب من البيت الأبيض، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء.
وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن هذا الإجراء يخالف التقاليد المتبعة في الزيارات السابقة، حيث كان الزعماء الأجانب عادةً يتلقون دعوات رسمية للإقامة في دار الضيافة لفترة محدودة تحضيرًا للاجتماع مع الرئيس الأميركي.
يُذكر أن نتنياهو أعلن يوم السبت أنه سيلتقي ترامب في واشنطن لمناقشة المفاوضات مع إيران، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لطهران.