بعد 7 سنوات على "مذبحة نيوزيلندا".. خطوة قد تعيد فتح الملف!

قدم برينتون تارانت، الذي ارتكب مذبحة مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 وأسفرت عن مقتل 51 شخصًا، استئنافًا يوم الإثنين يهدف لإلغاء إدانته، مما يفتح الباب أمام احتمال إعادة النظر في قضيته.

وكان تارانت، المدرب الرياضي السابق والمؤمن بتفوق العرق الأبيض، قد اعترف بتنفيذ أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في العصر الحديث في نيوزيلندا، قبل أن يصدر حكم بسجنه مدى الحياة في آب 2020.

ويشير المدان الآن إلى أن ظروف احتجازه، التي وصفها الملخص القضائي بأنها "تعذيبية وغير إنسانية" أثناء فترة محاكمته، منعته من اتخاذ قرارات عقلانية عند إقراره بالذنب.