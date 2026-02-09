تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد 7 سنوات على "مذبحة نيوزيلندا".. خطوة قد تعيد فتح الملف!

Lebanon 24
09-02-2026 | 01:45
بعد 7 سنوات على مذبحة نيوزيلندا.. خطوة قد تعيد فتح الملف!
قدم برينتون تارانت، الذي ارتكب مذبحة مسجدين في نيوزيلندا عام 2019 وأسفرت عن مقتل 51 شخصًا، استئنافًا يوم الإثنين يهدف لإلغاء إدانته، مما يفتح الباب أمام احتمال إعادة النظر في قضيته.

وكان تارانت، المدرب الرياضي الأسترالي السابق والمؤمن بتفوق العرق الأبيض، قد اعترف بتنفيذ أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في العصر الحديث في نيوزيلندا، قبل أن يصدر حكم بسجنه مدى الحياة في آب 2020.

ويشير المدان الآن إلى أن ظروف احتجازه، التي وصفها الملخص القضائي بأنها "تعذيبية وغير إنسانية" أثناء فترة محاكمته، منعته من اتخاذ قرارات عقلانية عند إقراره بالذنب.

وإذا أيدت محكمة الاستئناف في ويلينغتون إدانته، فستعقد جلسة استماع منفصلة في وقت لاحق من العام للنظر في استئناف ضد الحكم الصادر بحقه.

وكانت العقوبة التي صدرت بحقه بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج المشروط، الأشد في تاريخ نيوزيلندا.

وقدم تارانت استئنافه خارج المدة القانونية، لذلك سيكون في حاجة إلى إذن المحكمة للمضي قدما فيه.

وفي 15 آذار 2019، هاجم تارانت الذي كان يحمل أسلحة نصف آلية، مصلين في مسجدين في كرايست تشيرش.

ونشر بيانا على الإنترنت قبل الهجوم، ثم بث عمليات القتل مباشرة لمدة 17 دقيقة، وكان من بين ضحاياه أطفال ونساء ومسنون.

وفي عام 2021، قال محامي تارانت السابق توني إيليس، إن موكله كان يعتقد أن "أسهل طريقة للخروج هي الاعتراف بالذنب"، بحجة أن الاعتراف تم بالإكراه.

وقد حجبت المحكمة أسماء المحامين الحاليين لتارانت.

وتعقد جلسات الاستماع في محكمة الاستئناف في ويلينغتون بحضور وسائل الإعلام، لكن من دون حضور العامة في قاعة المحكمة.

ودعي أقارب ضحايا الهجمات لمتابعة الإجراءات عن بعد عبر رابط فيديو، مع تأخير ساعة واحدة، من مدينة كرايست تشيرش.

وقالت آية العمري التي قتل شقيقها حسين برصاص تارانت داخل مسجد لينوود، لصحيفة "ذي برس" في كرايست تشيرش، إنها اعتقدت أن الملف أغلق عندما صدر الحكم بحق برينتون تارانت عام 2020.

وأضافت: "لم أكن أعلم أنه يُسمح لكم بفعل ذلك بعد 6 سنوات (من الحكم عليه). لم أكن مستعدة لذلك". (سكاي نيوز) 
