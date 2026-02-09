مصرع شخصين بتحطم طائرة عسكرية كورية جنوبية أثناء تدريب

أفاد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين بتحطم طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز إيه إتش-1 إس خلال مهمة تدريبية روتينية في مقاطعة جابيونغ الشمالية، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من شخصين.

وذكر الجيش في بيان أن الحادث وقع بعد الساعة 11 صباحًا (02:00 بتوقيت جرينتش) لأسباب لا تزال مجهولة، بحسب وكالة .

ونُقل فردا الطاقم إلى مستشفى قريب، إلا أنهما توفيا لاحقًا متأثرين بجراحهما.

وبعد الحادث، أوقف الجيش تشغيل جميع الطائرات من هذا الطراز وشكّل فريقًا للطوارئ للتحقيق في ملابسات التحطم.

وأشار الجيش إلى أن المهمة التدريبية كانت تتضمن ممارسة إجراءات الهبوط الاضطراري دون إيقاف تشغيل المحرك.