تهديد بالتحرّك المنفرد.. إسرائيل تربط "الخط الأحمر" بصواريخ إيران

وجّهت رسالة إلى بأنها "قد تتحرك منفردة ضد إذا لزم الأمر"، بالتزامن مع المفاوضات بين وطهران.وبحسب تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست"، أبلغ مسؤولون عسكريون إسرائيليون نظراءهم أن "برنامج الصواريخ البالستية يمثل تهديدا وجوديا" لإسرائيل، وأن "عدم حسمه قد يدفعها لتحرك عسكري منفرد ضد طهران".وتضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران أو لإبرام اتفاق يتضمن تقليص برنامجها الصاروخي، في وقت تؤكد طهران أن المفاوضات تتناول "البرنامج فقط" لا الصاروخي.ووفق مصادر أمنية، عبّرت إسرائيل خلال مباحثات رفيعة المستوى في الأسابيع الماضية عن نواياها "تفكيك القدرات الصاروخية وبنيتها التحتية الإنتاجية"، وقدّم مسؤولون عسكريون خططا عملياتية لإضعاف البرنامج، بينها "توجيه ضربات إلى مواقع تصنيع رئيسية".ونقل التقرير عن مصدر قوله "أبلغنا الأميركيين أننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي وضعناه بشأن الصواريخ البالستية"، مضيفا أن "إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك العتبة، لكنها تتابع باستمرار التطورات داخل إيران".وأكد المسؤولون أن "إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف"، وأنها "لن تسمح لإيران بإعادة بناء أنظمة أسلحة استراتيجية على نطاق يهدد وجود إسرائيل". واعتبر مسؤول دفاعي أن الوضع الراهن "فرصة تاريخية" لتوجيه ضربة للبنية التحتية الصاروخية الإيرانية.وخلال المحادثات الأخيرة، عرضت إسرائيل أيضا خططا لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، بحسب ما ورد في التقرير.وفي المقابل، عبّر مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من أن يعتمد الرئيس الأميركي نموذج "الضربات المحدودة" على إيران بما قد يبقي "القدرات الحيوية" سليمة، وقال مسؤول عسكري آخر إن القلق هو أن "يختار بعض الأهداف ويعلن نجاحها ويترك إسرائيل تواجه التداعيات"، معتبرا أن "الإجراءات الجزئية لن تقضي على التهديد الأساسي".ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واشنطن للقاء مرتقب مع الأربعاء، على أن يتصدر الملف الإيراني جدول المحادثات. (سكاي نيوز)