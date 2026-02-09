تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المخطط نفّذ بأوامر من كييف.. روسيا تكشف اعترافات المتهمين بمحاولة اغتيال نائب وزير الدفاع!

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:04
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن المعتقلين بتهمة محاولة اغتيال نائب وزير الدفاع، الجنرال فلاديمير أليكسييف، اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

وأوضح مركز العلاقات العامة للجهاز أن المسؤول المباشر عن العملية، الذي كان يعمل بأوامر من كييف، قام بمراقبة كبار الضباط الروس مقابل مكافأة شهرية تُدفع بالعملات المشفرة.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك": "بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، قام ليوبومير كوربا بمراقبة كبار الضباط الروس في منطقة موسكو  مقابل مكافأة نقدية شهرية بالعملات المشفرة".

وأضاف الجهاز: "في حال نجاح محاولة اغتيال فلاديمير أليكسييف، وعد جهاز الأمن الأوكراني بدفع 30 ألف دولار أمريكي لمنفذ المحاولة".

كما أفاد الجهاز أن المكلف بهذه المهمة جُنّد من قبل ضابط في جهاز الأمن الأوكراني، في آب 2025 في مدينة تيرنوبيل.

وجاء في البيان: قام ليوبومير كوربا بتنفيذ محاولة الاغتيال مباشرةً، بينما كان فيكتور فاسين شريكه، وقد جند ليوبومير كوربا من قبل ضابط في جهاز الأمن الأوكراني في أغسطس/آب 2025 في مدينة تيرنوبيل.
 
وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن فيكتور فاسين، أحد المتواطئين في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، استأجر شقةً لليوبومير كوربا، منفذ محاولة الاغتيال، لتكون بمثابة مسكن آمن له.
 
وجاء في البيان: استأجر فاسين، شريك كوربا، شقةً له لتكون بمثابة مسكن آمن خلال فترة التخطيط للجريمة، كما زوّده ببطاقات الدخول للمواصلات العامة.

 وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي، أن فاسين، من أنصار منظمة "إف بي كي" (المصنفة في روسيا كمنظمة ذات أنشطة متطرفة) الإرهابية.

وأضاف الجهاز: "شارك فاسين في الجريمة بدوافع إرهابية، وهو من أنصار مؤسسة "إف بي كي"، المصنفة منظمة إرهابية، وشارك في احتجاجات بموسكو، كما سجل اسمه على موقعي "التصويت الذكي" و"مقر نافالني"، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تعارض التعديلات الدستورية الروسية وتؤيد سيرغي أودالتسوف، زعيم الجبهة اليسارية، الذي أدين بتهمة التطرف".

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. (آرم نيوز) 
