أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن المعتقلين بتهمة محاولة اغتيال نائب ، الجنرال أليكسييف، اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.

وأوضح مركز العلاقات العامة للجهاز أن المسؤول المباشر عن العملية، الذي كان يعمل بأوامر من ، قام بمراقبة كبار الضباط مقابل مكافأة شهرية تُدفع بالعملات المشفرة.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنيك": "بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، قام ليوبومير كوربا بمراقبة كبار الضباط الروس في منطقة موسكو مقابل مكافأة نقدية شهرية بالعملات المشفرة".