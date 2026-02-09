تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

رغم الهجمات المتتالية.. تقرير لـ"The Telegraph" يتحدث عن الازدهار الإسرائيلي وهذا ما كشفه

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 05:30
A-
A+
رغم الهجمات المتتالية.. تقرير لـThe Telegraph يتحدث عن الازدهار الإسرائيلي وهذا ما كشفه
رغم الهجمات المتتالية.. تقرير لـThe Telegraph يتحدث عن الازدهار الإسرائيلي وهذا ما كشفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "الولايات المتحدة تواصل نشر قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، ولا يزال احتمال توجيه ضربة لإيران قائماً، ويقول الملالي إنهم على أهبة الاستعداد لتنفيذها. وفي حال حدوث شرارة تشعل هذا التوتر، فمن المتوقع أن تطلق إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، وأن تستهدف القواعد والسفن الحربية الأميركية في المنطقة، وأن تنشط وكلاءها، بما في ذلك الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان".

وبحسب الصحيفة، "نظراً لاحتمال نشوب صراع وشيك، فإن معظم دول المنطقة تشعر بالتوتر الشديد. في غضون ذلك، يبدو أن إسرائيل تتجاهل كل شيء وتمضي قدماً في حياتها بتجاهلٍ تام، ويفترض المرء أنه لا يوجد شيء مثل التعرض للهجوم عدة مرات على مدى عقود لبناء القدرة على الصمود، وصمود إسرائيل أمرٌ مثيرٌ للإعجاب حقاً. وعلى الرغم من قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة لا تتجاوز مساحتها مساحة ويلز، فقد أشار إلى أن اقتصاد إسرائيل سيبلغ تريليون دولار في غضون عقد من الزمن. وبينما ينشغل النظام الإيراني بقتل آلاف المتظاهرين، يفضل كارهو إسرائيل تركيز جهودهم على محاولة فرض مقاطعة على الأفوكادو الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، حذر وزير المجتمعات ستيف ريد بحق المجالس المحلية من أنها تواجه إجراءات قانونية محتملة بتهمة التمييز، وقد يُطلب منها دفع تعويضات للشركات المتضررة من مقاطعتها الأحادية".

وتابعت الصحيفة، "كانت تلك نصيحة جيدة، ولكن في الوقت عينه، قامت الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر، بتعليق اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة وإسرائيل إلى أجل غير مسمى، مما أدى إلى خروجها من السوق مع إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار التكنولوجي. وفي ظل رئاسة ستارمر للوزراء، لم تعد المملكة المتحدة لاعباً مؤثراً، بل تفضل الاستمرار في إشباع شهية الكارهين النهمة. وفي غضون ذلك، تتفاوض إسرائيل مع الكبار وتزدهر سياسياً واقتصادياً. ووقّعت مصر وإسرائيل مؤخراً أكبر صفقة للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل، بقيمة 35 مليار دولار، وسيُساهم حقل "ليفياتان" الإسرائيلي للغاز، الذي يحتوي على 23 تريليون قدم مكعب من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، على بُعد حوالي 160 كيلومتراً من حيفا، قريباً في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الطاقة".

وأضافت الصحيفة، "في خبر سار آخر لإسرائيل، وقعت الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة أظهرت قيادة حقيقية في المنطقة، عقدًا دفاعيًا مع إسرائيل بقيمة 2.3 مليار دولار لنظام دفاعي جديد عالي التطور لحماية طائراتها المدنية والعسكرية. ويأتي هذا في أعقاب أنباء عن اتفاق بين ألمانيا وإسرائيل، حيث وافق البرلمان الألماني على توسيع صفقة "آرو 3" مع إسرائيل بقيمة 3.5 مليار دولار، وبذلك، بلغت القيمة الإجمالية لاتفاقية "آرو" الموقعة بين إسرائيل وألمانيا نحو 8 مليارات دولار، ما يجعلها أكبر صفقة تصدير دفاعي إسرائيلية على الإطلاق".

وبحسب الصحيفة، "على الصعيد الدبلوماسي، تُعقد آمالٌ على إمكانية عقد قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو هذا العام. فبينما تُؤجّج دولٌ مثل أيرلندا وإسبانيا والنرويج نار الكراهية وتُطلق تهديداتٍ عبثية باعتقال نتنياهو، فإنّ قادةً عرباً عقلانيين على استعدادٍ تامٍّ للتفاوض معه بشأن الأعمال. ولكن بعض الحكومات تُظهر باستمرار أن الشيء الوحيد الذي يمكنها إيقافه هو تطورها الخاص. وعندما تسقط في نهاية المطاف ثيوقراطية آيات الله البربرية، يتطلع الإسرائيليون إلى عالم جديد من التعاون والصداقة مع الشعب الإيراني. وفي غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الشهر الماضي أن بلاده ستفتتح سفارتين جديدتين في فيجي وبوليفيا هذا العام. ويأتي هذا بعد اعتراف إسرائيل المفاجئ بأرض الصومال، وهي دولة موالية للغرب تسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى كسب ودها. وبالطبع، فضّلت الحكومة البريطانية، بدلاً من الاعتراف بمحميتها السابقة الصديقة، الانحياز إلى جانب العناصر المعادية للغرب في القرن الأفريقي".

وتابعت الصحيفة، "يتضح أيضاً نهج إسرائيل العملي الصارم، إذ تشير التقارير إلى أنها تخطط لإغلاق إحدى بعثاتها الدبلوماسية قريباً، ويُشاع أن من بين الخيارات المتاحة سفارتها في أوسلو. صحيح أن المهارات الدبلوماسية النرويجية كانت ضعيفة إلى حد ما في الآونة الأخيرة، ولم يكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخطئاً تماماً عندما أشار إلى أن السياسة لا تخلو تماماً من قرارات منح جائزة نوبل. وتتمتع إسرائيل بقوة عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وتقنية استثنائية، لكن قوتها الحقيقية تكمن في سعادة شعبها وإيجابيته وجدّه في مواجهة من يكرهونه".

وختمت الصحيفة، "إسرائيل لاعبٌ مؤثرٌ في العالم، ومستقبلها يبشر بالخير. أما بالنسبة للمنتقدين، فالوضع ليس كذلك". 
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Guardian" يتحدث عن ثلاثة سيناريوهات للحرب على إيران.. هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian" يتحدث عن طريق إيران إلى الديمقراطية.. هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لهذا السبب أصبحت قبضة إيران ضعيفة على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يتحدث عن "حرب وجودية" قد تشهدها إيران.. هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

البريطانية

البريطاني

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:20 | 2026-02-09
Lebanon24
08:00 | 2026-02-09
Lebanon24
07:28 | 2026-02-09
Lebanon24
07:22 | 2026-02-09
Lebanon24
07:00 | 2026-02-09
Lebanon24
06:54 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24