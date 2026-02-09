غداً.. لاريجاني إلى مسقط ولقاء مع كبار المسؤولين

يتوجه أمين للأمن القومي في ، ، غداً الثلاثاء، على رأس وفد إلى مسقط عاصمة .

ومن المقرر أن يلتقي لاريجاني خلال هذه الزيارة كبار مسؤولي سلطنة ، وذلك لبحث آخر والدولية.



كما ستناقش الأطراف جانب التعاون على مختلف المستويات.



ويأتي هذا بينما تتجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من المحادثات بين وإيران في ظل تصاعد الضغوط السياسية وتبادل الرسائل غير المباشرة، حيث تلوّح بتوقعات أكثر صرامة من ، فيما تتحرك للدفع نحو توسيع أي اتفاق محتمل ليشمل قيودًا إضافية تتجاوز الملف . (العربية)