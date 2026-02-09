تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
غداً.. لاريجاني إلى مسقط ولقاء مع كبار المسؤولين
Lebanon 24
09-02-2026
|
05:13
يتوجه أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي في
إيران
،
علي لاريجاني
، غداً الثلاثاء، على رأس وفد إلى مسقط عاصمة
سلطنة عمان
.
ومن المقرر أن يلتقي لاريجاني خلال هذه الزيارة كبار مسؤولي سلطنة
عمان
، وذلك لبحث آخر
التطورات الإقليمية
والدولية.
كما ستناقش الأطراف جانب التعاون
الثنائي
على مختلف المستويات.
ويأتي هذا بينما تتجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من المحادثات بين
الولايات المتحدة
وإيران في ظل تصاعد الضغوط السياسية وتبادل الرسائل غير المباشرة، حيث تلوّح
واشنطن
بتوقعات أكثر صرامة من
طهران
، فيما تتحرك
إسرائيل
للدفع نحو توسيع أي اتفاق محتمل ليشمل قيودًا إضافية تتجاوز الملف
النووي
. (العربية)
