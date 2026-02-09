تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"جواسيس" داخل إسرائيل.. هكذا تجند إيران "عملاءها"
Lebanon 24
09-02-2026
|
16:00
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ أجهزة المخابرات
في إسرائيل
، رصدت نمطاً مُتصاعداً من محاولات التجسس
الإيرانية
في فلسطين المحتلة، تعتمد على التصيد الاحتيالي الواسع عبر الإنترنت مستهدفة أكبر عدد من الأشخاص من دون تمييز.
وذكرت الصحيفة أنَّ الإيرانيين يستخدمون شبكة كاملة، إذ يُغرقون الفضاء الرقمي بكم هائل من الرسائل والمنشورات، أملا في استدراج من يستجيب لها، ثم تبدأ المهام بإجراءات بسيطة، مثل تعليق أو منشورات، ثم اختبارات أولية، قبل أن تتدرج لأنشطة أكثر خطورة بينها أعمال تخريب كـ"حرق المركبات".
وقالت الصحيفة إنه "حتى اليوم قدمت نحو 35 لائحة اتهام بتهم التجسس، شملت قرابة 60 متهماً، وفي بعض
القضايا
خلايا كاملة ضمت عشرات الأشخاص"، لافتة إلى أنَّ "التهمة الأكثر شيوعا، تتمثل في التواصل مع عميل أجنبي، وشملت جنود احتياط وضباطاً على رأس خدمتهم في جيش
الاحتلال
، وفي إحدى الحالات طلب من أحد العاملين في منظومة القبة الحديدية تصوير النظام".
وأشارت التحقيقات إلى صعوبة رسم صورة نمطية للجواسيس، إذ قد يكون المتورط يهودياً من بيت شيمش، أو من سكان
القدس
، أو مهاجراً جديداً من دول مثل أذربيجان، مشيرة إلى أن "جميع المتهمين، تلقوا أموالاً مقابل تعاونهم، غالباً عبر مكاتب صرافة أو باستخدام العملات الرقمية، كما سجلت حالة لشخص من مرتفعات
الجولان
بادر
بنفسه إلى التواصل مع جهات إيرانية".
ووفق الصحيفة، فإن عادة ما يتم الاتصال الأولي عبر عمليات تصيد احتيالي قد يقع ضحيتها أي شخص عادي، فيما يُعرق مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن "المجتمع
الإسرائيلي
، رغم معرفته بطبيعة التهديد
الإيراني
، لا يزال يضمُّ أفراداً مستعدين للتعاون مع
طهران
، بمن فيهم جنود ومخبرون".
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
