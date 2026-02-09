"جواسيس" داخل إسرائيل.. هكذا تجند إيران "عملاءها"

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ أجهزة المخابرات ، رصدت نمطاً مُتصاعداً من محاولات التجسس في فلسطين المحتلة، تعتمد على التصيد الاحتيالي الواسع عبر الإنترنت مستهدفة أكبر عدد من الأشخاص من دون تمييز.



وذكرت الصحيفة أنَّ الإيرانيين يستخدمون شبكة كاملة، إذ يُغرقون الفضاء الرقمي بكم هائل من الرسائل والمنشورات، أملا في استدراج من يستجيب لها، ثم تبدأ المهام بإجراءات بسيطة، مثل تعليق أو منشورات، ثم اختبارات أولية، قبل أن تتدرج لأنشطة أكثر خطورة بينها أعمال تخريب كـ"حرق المركبات".



وقالت الصحيفة إنه "حتى اليوم قدمت نحو 35 لائحة اتهام بتهم التجسس، شملت قرابة 60 متهماً، وفي بعض خلايا كاملة ضمت عشرات الأشخاص"، لافتة إلى أنَّ "التهمة الأكثر شيوعا، تتمثل في التواصل مع عميل أجنبي، وشملت جنود احتياط وضباطاً على رأس خدمتهم في جيش ، وفي إحدى الحالات طلب من أحد العاملين في منظومة القبة الحديدية تصوير النظام".



وأشارت التحقيقات إلى صعوبة رسم صورة نمطية للجواسيس، إذ قد يكون المتورط يهودياً من بيت شيمش، أو من سكان ، أو مهاجراً جديداً من دول مثل أذربيجان، مشيرة إلى أن "جميع المتهمين، تلقوا أموالاً مقابل تعاونهم، غالباً عبر مكاتب صرافة أو باستخدام العملات الرقمية، كما سجلت حالة لشخص من مرتفعات بنفسه إلى التواصل مع جهات إيرانية".



ووفق الصحيفة، فإن عادة ما يتم الاتصال الأولي عبر عمليات تصيد احتيالي قد يقع ضحيتها أي شخص عادي، فيما يُعرق مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أن "المجتمع ، رغم معرفته بطبيعة التهديد ، لا يزال يضمُّ أفراداً مستعدين للتعاون مع ، بمن فيهم جنود ومخبرون".

