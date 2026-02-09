أبو عبيدة: "المستعربون" أدوات للإحتلال ومصيرهم القتل والزوال

وجّه الناطق باسم ، " "، رسائل شديدة اللهجة وصف فيها أفعال من أسماهم بـ"العملاء المستعربين" بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه بأنها أفعال دنيئة تعبر عن تماهٍ كامل مع وتنفيذ لأجنداته وتبادل للأدوار معه.



واعتبر أبو عبيدة أن تحركات هؤلاء لا تتم إلا في مناطق سيطرة الجيش وتحت حماية دباباته، واصفاً استقواءهم على المدنيين والاستئساد على أبطال الذين أنهكهم الجوع والحصار بأنه "محاولة يائسة لإثبات الذوات" وليس من الرجولة في شيء.

وتوعّد الناطق باسم القسام من وصفهم بـ"أدوات الاحتلال وكلاب الأثر" بمصير أسود وقريب، مؤكداً أن عاقبتهم هي القتل والزوال الحتمي، وأن العدو لن يستطيع حمايتهم من "عدالة الشعب".



وفي ختام تصريحه، وجّه أبو عبيدة التحية للمقاومين المحاصرين في "شِعْب "، الذين رفضوا الذلة والاستكانة وفضّلوا الشهادة على الاستسلام، مؤكداً أن قصتهم ستُدرّس للأجيال وستبقى أسماؤهم منقوشة في صفحات المجد.



