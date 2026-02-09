تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أبو عبيدة: "المستعربون" أدوات للإحتلال ومصيرهم القتل والزوال

Lebanon 24
09-02-2026 | 11:51
أبو عبيدة: المستعربون أدوات للإحتلال ومصيرهم القتل والزوال
أبو عبيدة: المستعربون أدوات للإحتلال ومصيرهم القتل والزوال photos 0
وجّه الناطق باسم كتائب القسام، "أبو عبيدة"، رسائل شديدة اللهجة وصف فيها أفعال من أسماهم بـ"العملاء المستعربين" بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه بأنها أفعال دنيئة تعبر عن تماهٍ كامل مع الاحتلال وتنفيذ لأجنداته وتبادل للأدوار معه.

واعتبر أبو عبيدة أن تحركات هؤلاء لا تتم إلا في مناطق سيطرة الجيش الصهيوني وتحت حماية دباباته، واصفاً استقواءهم على المدنيين والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار بأنه "محاولة يائسة لإثبات الذوات" وليس من الرجولة في شيء.
 
وتوعّد الناطق باسم القسام من وصفهم بـ"أدوات الاحتلال وكلاب الأثر" بمصير أسود وقريب، مؤكداً أن عاقبتهم هي القتل والزوال الحتمي، وأن العدو لن يستطيع حمايتهم من "عدالة الشعب".

وفي ختام تصريحه، وجّه أبو عبيدة التحية للمقاومين المحاصرين في "شِعْب رفح"، الذين رفضوا الذلة والاستكانة وفضّلوا الشهادة على الاستسلام، مؤكداً أن قصتهم ستُدرّس للأجيال وستبقى أسماؤهم منقوشة في صفحات المجد.

مواضيع ذات صلة
أبو عبيدة: المصير الأسود لأدوات الاحتلال قريب وعاقبتهم هي القتل والزوال الحتمي ولن يستطيع العدو حمايتهم
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: ما يقوم به العملاء المستعربون من أفعال دنيئة بحق أبناء شعبنا لا يعبر إلا عن تماه كامل مع الاحتلال
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تمّ اغتيال "أبو عبيدة"؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: العدوّ فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24